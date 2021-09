Palaneessa kiinteistössä oli tehty toistuvasti ilkivaltaa viime vuosina.

Pori

Helmentiellä palaneen terminaalikiinteistön omistajan edustaja epäilee, että palo ei syntynyt vahingossa. Kiinteistössä on tehty ilkivaltaa viime vuosina.

– Kiinteistöön on toistuvasti tunkeuduttu ja esimerkiksi sisällä on ajeltu mopoilla. Myös terminaalin konttoritilat on tuhottu ilkivaltaisesti, kiinteistön omistavan P3 Partners Oy:n lukuun terminaalin asioita hoitanut Rami Virtanen kertoo.