Kauppakeskus Iso Karhu avattiin Poriin vuonna 1991. Kauppakeskus on ollut jo vuosia vaikeuksissa liikkeiden lähtiessä yksi toisensa jälkeen. Loppuvuoden aikana kauppakeskuksen jättää vaateliike H&M. Omistajayhtiö Citycon aikoo kääntää nyt kurssin nousuun uusilla suunnitelmillaan.

Porin kauppakeskuksissa eletään Isoa Karhua lukuun ottamatta valtavassa nosteessa. Iccon ja Puuvillan vuokrausasteet ovat huippulukemissa ja kumpaankin on tulossa loppuvuoden ja alkuvuoden aikana uusiakin tulijoita. Isolla Karhulla on edessään kaksi vaihtoehtoa: Iso muutos tai myynti. Kauppakeskus kosiskelee tällä hetkellä ainakin terveysalan yrityksiä sekä Porin kaupunkia erinäisten toimitilojen siirtämiseksi Isoon Karhuun.

Kauppakeskus Iso Karhu menettää jälleen ison vuokralaisen, kun vaateketju H&M lopettaa toimintansa kauppakeskuksen tiloissa loppuvuoden aikana. H&M jatkaa kuitenkin Porissa Puuvillan kauppakeskuksessa yhden myymälän voimin.

– Tämä on ollut meillä jo pitkään tiedossa, että H&M lähtee. Muodin osuus Isossa Karhussa on muutenkin vähentynyt viime vuosina. Jatkossa kauppakeskuksen visio on muuta kuin muodin tarjoamista, kertoo Ison Karhun omistavan Cityconin liiketoimintajohtaja Mari Laaksonen.