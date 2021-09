Satakuntaan myrskytuulivaroitus, luoteistuli puhaltaa voimakkaimmillaan iltapäivällä

Ilmatieteen laitos on antanut maanantaiksi tuulivaroituksen maa-alueille Satakuntaan. Luoteistuuli on vaarallisen voimakasta keskipäivästä alkaen, tuulen nopeus on puuskissa 20 metriä sekunnissa.

Forecan mukaan vielä aamulla tuuli ei ole voimistunut vaaralliseksi asti, vaan voimistuminen tapahtuu aamupäivän aikana niin, että suuressa osassa maata voimakkaimman tuulen aika on iltapäivällä.

Porissa luoteistuuli puhaltaa voimakkaimmillaan Ilmatieteen laitoksen mukaan kello 14, jolloin tuulee puuskissa 15 metriä sekunnissa.

Tuulituhojen mahdollisuuden rajaksi on määritelty 15 m/s.

Varoituksen mukaan myrskytuuli tuo tuolloin yleisesti tuulivahinkoja, paikoin myös yhtenäisiä vahinkoalueita. Paikallisesti on suurta raivaustarvetta, pitkiä sähkökatkoja sekä katkoja teleliikenteessä.

Selämeren eteläosaan Ilmatieteen laitos on anatnut maanantaiksi aallokkovaroituksen. Aamupäivästä alkaen esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 2,5 metriä.