Päiväkoti olisi kymmenryhmäinen ja tarkoitettu 200 lapselle.

Tilaajille

Pori

Itä-Porin uudesta päiväkodista on valmistunut hankesuunnitelma.

Tarkoitus on yhdistää Väinölän ja Uudenkoiviston päiväkodit, joiden rakennukset ovat tulleet tiensä päähän. Molempiin rakennuksiin on saatu korjauksilla lisäaikaa muutamia vuosia. Arvio kuitenkin on, että molempien päiväkotien kohdalla elinkaarta on jäljellä noin kaksi vuotta.