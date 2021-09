Kaupunki vuokraa yli 40 hehtaarin alueet Lakarista 25 megawatin voimalaitosta varten. Voimala kymmenien miljoonien investointi.

Aurinkovoimalaa varten on varattuna neljä erillistä aluetta Lakarin yritysalueen naapurista.

Rauma

Saksalaisen CPC Germania -konsernin Suomen yhtiö on investoimassa Raumalle teollisen mittakaavan aurinkovoimalaitoksen rakentamiseen. Voimalaa on suunniteltu ja aluetta kaavoitettu Lakarin yritysalueen kaakkoispuolelle vuodesta 2016.

CPC Finland Oy vuokraa Rauman kaupungilta aurinkovoimalaa varten neljä aluetta, joiden yhteispinta-ala on 41,6 hehtaaria.

Yhtiö on käynnistänyt voimalan rakennussuunnittelun ja valmistelee rakentamisen urakkatarjouskilpailua.

Toimitusjohtaja Erik Trast kertoo yhtiöllä olevan valmius jättää rakennuslupahakemukset lähiaikoina. Myös rahoitusjärjestelyt ovat käynnissä.

Erik Trast sanoo, että Raumalle saatetaan parhaassa tapauksessa rakentaa nimellisteholtaan jopa 25 megawatin voimalaitos ja se olisi lajissaan todennäköisesti Suomen suurin.

– Tavoitteemme on, että investointiin voitaisiin edetä markkinaehtoisesti. Uskomme aurinkoenergian mahdollisuuksiin ja kannattavuuden saavuttamiseen, kuten on käynyt tuulivoimalle, jota rakennetaan nyt markkinaehtoisesti, Trast sanoo.

Suunnitelman toteutuessa rakennustyöt voisivat alkaa Lakarissa ensi vuoden kesällä. Erik Trast ei paljasta voimalan kustannusarviota, mutta kyse on useiden kymmenien miljoonien investoinnista.

Rauman kaupunginhallitus käsittelee tulevan maanantain kokouksessaan vuokrasopimusesitystä. Lopullisen päätöksen vuokrauksesta tekee kaupunginvaltuusto.

Esityksenä on, että alueet vuokrataan pitkäaikaisella, 46 vuoden sopimuksella CPC Finland Oy:lle. Indeksiin sidottu vuosivuokra on 14­000 euroa. Pääosa vuokrattavista alueista on jouto- ja suomaata, jolla ei ole muuta käyttöä tiedossa.

CPC Germania on saksalainen uusiutuvan energian tuotantoon ja rakentamiseen erikoistunut yhtiö, jolla on toimintaa useissa Euroopan maissa sekä Turkissa ja Pohjois-Amerikassa.

Yhtiö on mukana rakentamassa Pohjanmaalle Isojoen ja Kristiinankaupungin rajalle Lakiakankaan tuulivoimalaitosta. Tuulivoimalaan nousee 20 tuuliturbiinia, joiden yhteinen nimellisteho on 86 megawattia.

Juttu päivitetty ja muutettu perjantaina 10.9. kello 11.45. Lisätty CPC Finland Oy:n toimitusjohtaja Erik Trastin haastattelukommentit ja muutettu suunnitellun voimalaitoksen nimellisteho.