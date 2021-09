Syyttäjä kuvailee, miten petosliiga sai kerta toisensa jälkeen huijattua autojen myyjiä samalla yksinkertaisella kikalla. Rikoskokonaisuuteen kuuluu peräti 29 syytettä.

Satakunnan käräjäoikeus on aloittanut läpi Satakunnan suurta huolta aiheuttaneen autopetossarjan käsittelyn.

Kyseessä on Satakunnan Kansan heinäkuussa 2020 julkisuuteen nostamasta rikossarjasta, jossa pääepäiltynä on erittäin pitkän rikosrekisterin omaava nuori mies. Hän on tullut aiemmin tunnetuksi esimerkiksi niin sanotusta Euran vapaudenriistojutusta, jossa porattiin uhrin kättä porakoneella.