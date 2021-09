Laivaliikenne ruuhkautui – Merikarvialla valmistettu sahatavara junakyydillä Venäjän itärajalle ja sieltä laivalla Japaniin

Metsä Fibre kokeilee uutta reittiä asiakaspalvelun varmistamiseksi.

Metsä Fibre lastasi elokuun puolivälissä 2 000 kuutiota sahatavaraa junaan Kouvolassa. Osa 40 kuljetuskontissa olevasta sahatavarasta oli valmistettu Merikarvian sahalla.

Lastin päämäärä oli Japani. Juna matkasi 10 000 kilometriä Venäjän läpi. Venäjän Nahodkasta laiva kuljetti kontit Japaniin Koben satamaan. Metsä Fibre kokeilee sahatavaran junakuljetusta kyseisellä reitillä ensimmäistä kertaa.

Tavallisesti sahatavara kulkee maailmalle laivoissa, mutta laivojen konttiliikenne on osoittautunut tänä vuonna haasteelliseksi.

– Asiakaspalvelumme varmistamiseksi haluamme kokeilla sahatavaran kuljetusta junalla, Metsä Fibren logistiikkapäällikkö Timo Luoma kertoo.

Laivakuljetusten ongelmille on monta syytä.

– Koronapandemia on vaikuttanut maailmanlaajuisesti ihmisten ostoskäyttäytymiseen. Meriliikenteessä tavarakuljetusten määrä on lisääntynyt huomattavasti haastaen meriliikenteen kuljetuskapasiteettia, ja myös satamia on ruuhkautunut tämän tilanteen seurauksena. Evergiven-rahtilaivan juuttuminen Suezin kanavaan maaliskuussa lisäsi ongelmavyyhtiä, Luoma kuvailee.

Merikarvian sahan tuotannosta suurin osa menee vientiin. Japanin lisäksi muita vientialueita ovat Lähi-Itä, Afrikka ja Eurooppa.

– Tuotannostamme 91 prosenttia menee ulkomaille. Vuodessa tuotamme noin 230 000 kuutiota mäntysahatavaraa, sahanjohtaja Riku Iisakkala kertoo.

Koronapandemia on lisännyt sahatavaran kysyntää. Samalla sahatavaran hinnat ovat nousseet.

– Kysynnän kehitys on ollut hurjaa, Iisakkala myöntää.

– Korona-aikaan ihmiset eivät ole päässeet matkustelemaan, joten he ovat sijoittaneet varojaan rakentamiseen ja remontoimiseen. Paljon aikaa on vietetty kesämökeillä ja kunnostettu paikkoja. Tämä on ollut maailmanlaajuinen ilmiö, ja se näkyy sahojen vientikehityksessä.

Merikarvian sahan valmistaman mäntysahatavaran loppukäyttökohteet ovat puusepänteollisuus, teollinen höyläys ja ovi- ja ikkunateollisuus.

– Skandinaviassa kasvanut puu on kysyttyä maailmalla, koska se on tiheäsyistä ja kestävää.

Sahatavaran kovasta kysynnästä johtuen koneet ovat käyneet kiivaasti tänä kesänä, ja sahalla pidettiin vain lyhyt kunnossapitoseisokki. Metsä Fibren saha on Merikarvian suurin yksityinen työnantaja, ja se työllistää noin sata ihmistä. Kesätyöntekijöitä sahalla oli tänä kesänä kymmenkunta.

Metsä Group rakentaa parhaillaan uutta sahaa Raumalle. Sahan on määrä valmistua ensi vuonna. Metsä Fibren toimitusjohtaja Ismo Nousiainen on vakuuttanut, ettei yhtiöllä ole aikeita sulkea Merikarvian sahaa, vaikka Raumalle nousee uusi, moderni yksikkö.

Nousiaisen mukaan sahatavaran kysynnän kasvun näkökulmasta molempien sahojen tuotannolle on tilaa markkinoilla tulevaisuudessa, sillä laadukkaan mäntysahatavaran kysyntä on kasvussa sekä Euroopassa että Aasiassa.

Viime vuosina Merikarvian sahalle on investoitu röntgenlaitteeseen, tasaamon haravakuljettimeen ja kuorimoon. Tänä vuonna kuivaamolle hankittiin uudet kuormanpainajat. Niiden avulla varmistetaan, ettei sahatavaraan tulee muotovikaa kuivattaessa.

Sahan lämpölaitos tuottaa kaukolämpöä myös Merikarvian keskustassa sijaitseville kiinteistöille. Sahan tuotannon kasvaessa on pohdittu, riittääkö laitokselta jatkossa energiaa kaukolämpöön.

– Kovimmilla pakkasilla tilanne on haastava. Energia on kortilla, kun jäistä puuta aletaan kuivaamaan, mutta toistaiseksi olemme pystyneet toimittamaan energiaa riittävästi myös kaukolämpöverkkoon, Iisakkala toteaa.