Rauma

Rauman kaupunginjohtajan valintaa valmisteleva toimikunta on saavuttanut yksimielisyyden virkaan valittavasta ehdokkaasta.

Valintatoimikunnan puheenjohtaja Samu Vahteristo kertoo kaupunginjohtajan virkaan esitettävän valittavaksi Liedon kunnanjohtaja Esko Poikela.

Poikela on syntynyt vuonna 1961. Hän toiminut Liedon kunnanjohtajana vuodesta 2014. Aiemmin hän oli Kaarinan sivitysjohtajana vuodesta 2010 ja sitä ennen rehtorina Kaarinassa.

Poikela oli yksi suostumusmenettelyllä virkaan ehdolla olleista.

Samu Vahteristo kertoo, että valintatoimikunnan, esityksen perusteluina ovat Poikelan näkemys ja kokemus kuntajohtamisesta. – Niitä tarvitaan, sillä edessä on isoja muutoksia, Vahteristo sanoo.

Toimikunta esittää kaupunginhallitukselle, että se kutsuu Poikelan kaupunginhallituksen kuultavaksi maanantaina 13.9. Poikela on antanut tänään 8.9. suostumuksensa tehtävään

Vahteristo lisää, että esityksen taustalla on myös Esko Poikelan asuminen nuoruusvuosinaan Raumalla. Hän on kirjoittanut ylioppilaaksi Rauman Lyseosta. - Odotuksena on sitoutuminen virkaan, Vahteristo lisää.

Vahteriston mukaan Rauman kaupunginvaltuuston ryhmät ovat ennalta saaneet tiedon Poikelan ehdokkuudesta ja ryhmät ovat ilmaisseet valinnalle ennakkoon kannatuksensa.

Keskiviikon kokouksen ohjelmassa oli kahden hakijan haastattelu. Toimikunnan tentissä olivat viran hakijoista valtiotieteiden maisteri Timo Nousiainen Torniosta ja diplomi-insinööri Ari Nurkkala Raahesta. Nurkkala on Raahen kaupunginjohtaja.

Julkisesti Rauman kaupunginjohtajan virkaan jätti hakemuksensa seitsemän henkilöä.

Seitsemän hakijan lisäksi valintatoimikunnalla on ollut arvioitavana kymmenkunta suostumuksensa antanutta henkilöä sekä kiinnostuksensa virkaan julkisesti ilmoittanut ex-ulkoministeri, kansanedustaja ja puoluejohtaja Timo Soini.

Soini ilmoitti tiistaina 7. syyskuuta vetäytymisestään valintaprosessista eikä antanut suostumustaan virkavaaliin osallistumisesta.