Oireilu on jatkunut, vaikka tiloja on jo yritetty parantaa.

Torikadun päiväkoti on alun perin suunniteltu asuinrakennukseksi.

Kankaanpää

Kankaanpään kaupunki on teettänyt selvityksiä Torikadun päiväkodin ja Lyseon päiväkodin kunnosta. Selvitykset on käynnistetty kohteiden käyttäjien ilmoittamien sisäilmahavaintojen perusteella. Niiden perusteella molemmissa rakennuksissa on rakenteellisia ongelmia.