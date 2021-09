Timo Soini vetäytyi Rauman kaupunginjohtajakisasta

”Minä olen iloinen siitä, että kaupunki, jossa olen syntynyt, oli minulle satakuntalaisen suora ja rehellinen.”

Rauma

Entinen kansanedustaja ja ulkoministeri Timo Soini (sin) kirjoitti tiistai-iltana "plokissaan", ettei ole käytettävissä Rauman kaupunginjohtajan tehtävään. Asiasta uutisoi ensimmäisenä STT.

Soinin mukaan hän sai Raumalta hyvät ja monipuoliset taustatiedot ja selvityksen siitä, minkälaista kaupunginjohtajaa sinne ollaan toivomassa ja hakemassa.

– Kerroin myös raumalaisille omat toiveeni, vahvuuteni ja puutteeni. Lentokorkeutta olisi tullut rutkasti lisää ja sen myötä uutta. Tästä kokonaisuudesta tein päätökseni, kirjoitti Soini.

Timo Soini kertoi kiinnostuksestaan kaupunginjohtajan virkaan esitelmävierailullaan Raumalla 16. elokuuta. Soini vahvisti Satakunnan Kansan haastattelussa, että on tosissaan ja pyrkii virkaan.

Ennakkoehtona hän edellytti laajaa poliittista tukea merkittävimmiltä valtuustoryhmiltä ja suoraa valintaa virkaan ilman äänestyksiä.

Elokuun lopulla Soini kertoi STT:n haastattelussa käyvänsä keskusteluja Rauman kaupunginjohtajan paikasta.

– Jos he hakevat Raumalle ihmistä, joka uskaltaa visioida ja saa sinne ehkä jokusen mielenkiintoisen tyypin käymään, I am your man, Soini totesi silloin.

Plokissaan Soini toteaa tehneensä tästä kokonaisuudesta päätöksensä.

Hän kertoi ilmoittaneensa tiistaina 7. syyskuuta Rauman kaupunginhallituksen puheenjohtaja, Kalle Leppikorvelle (sd), etten anna suostumustani Rauman kaupunginjohtajan tehtävään.

– Minä olen iloinen siitä, että kaupunki, jossa olen syntynyt, oli minulle satakuntalaisen suora ja rehellinen, olen samaa puuta ja rautaa ja elämä jatkuu.

– Kartoitin tilanteen vakavalla mielellä ja minut otettiin vakavasti.

Olen varma, että Rauma, Lukko ja minä kuulemme toistamme. Jotain hyvää tästä seuraa, Soini kirjoittaa plokissaan.

Kaupunginjohtajan valintaa valmisteleva toimikunta pitää kokouksensa keskiviikkona 8. syyskuuta.

Toimikunta on kutsunut viran hakijoista valtiotieteiden maisteri Timo Nousiaisen Torniosta ja diplomi-insinööri Ari Nurkkalan Raahesta. Nurkkala on Raahen kaupunginjohtaja.

Lisäksi valintaprosessin välieriin on nousemassa kolme virkavaaliin suostumuksensa tai kiinnostuksensa ilmoittanutta.

Juttu täydennetty ja päivitetty tiistaina 7.9. kello 23.20.