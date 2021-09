Kaistamerkintäkokeiluista kerätään käyttäjäpalautetta.

Ilvaninkadin alkupäähän on maalattu punaisella pyöräkaistat. Yksisuuntaisella kadulla on ajo sallittu pyörällä molempiin suuntiin.

Rauma

Pyöräilijöiden liikenneturvallisuutta yritetään parantaa Raumalla uuden tieliikennelain mahdollistamilla kaistamerkinnöillä. Pyöräilijöille erikseen osoitettuja ajoväyliä on kokeiltavana keskikaupungilla, Kourujärvellä ja Sinisaaressa.

Liikenteen turvallisuuteen liittyviä kokeiluja on toteutettu Ilvaninkadulle, Isopoikkikadulle, Karpalotielle ja Sahanpolulle.

– Yksisuuntaisella Ilvaninkadulla saa nyt pyöräillä molempiin suuntiin. Katuosuuden alkuun ja loppuun on merkitty lyhyt pyöräkaista, joka on maalattu punaiseksi, suunnitteluinsinööri Juha Asikainen kertoo.

Myös Vanhassa Raumassa Isopoikkikadulla on sallittu kokeilujakson ajaksi kaksisuuntainen pyöräliikenne. Pyöräkaistalle on maalattu oma reunaviiva koko kadun matkalta.

– Isopoikkikadun kokeilu on voimassa lokakuun loppuun asti, ja muissa kohteissa kokeilut ovat käytössä vuoden loppuun saakka, Asikainen sanoo.

Karpalotien suojatie on korvattu pyöräilijän ylityspaikalla, joka on rakenteellisesti korotettu pyörätien jatke. Väistämisvelvollisuus on autoilijalla.

Lisäksi Sahanpolku muutettiin pyöräkaduksi. Pyöräkadun ajoradan keskelle on maalattu katkoviiva, joka erottaa pyöräilijöiden ajosuunnat.

Sahanpolulla autoliikenne on sallittu pyöräilyn ehdoilla. Nopeusrajoitus on 30 kilometriä tunnissa. Pysäköidä voi vain merkityille paikoille, ja huoltopysäköinti on aikarajoitettua.

– Mikäli pyöräkatu saa myönteistä palautetta, se voidaan muuttaa pysyväksi järjestelyksi. Siinä tapauksessa Sahanpolku saa uuden, pyöräkadulle tyypillisen punaisen asvaltin, Asikainen toteaa.

Kaupunkilaisilta kerätään kokemuksia ja palautetta toteutetuista liikenneratkaisuista ja -kokeiluista sähköisellä kyselyllä, johon voi vastata 30.9. asti osoitteessa link.webropol.com/s/Raumanliikennekokeilu.

– Kokemusten ja kaupunkilaisilta saatujen palautteiden perusteella päätetään kokeilukohteiden jatkosta ja pysyvistä liikennejärjestelyistä, suunnittelupäällikkö Riikka Pajuoja sanoo kaupungin tiedotteessa.

Rauman liikennekokeiluissa tehdään yhteistyötä Liikenneturvan kanssa. Traficom on myöntänyt Rauman kaupungille tieliikenteen turvallisuustoiminnan edistämiseen tarkoitettua valtionavustusta tähän hankkeeseen.