Satakuntalaiset sudenpennut kokoontuivat lauantaina pitkästä aikaa yhteen Pomarkussa järjestettyyn Sankarimatka-kilpailuun.

Aamu on syksyisen kolea ja kostea, kun Pomarkun Kirkonkylän koulun pihassa kokoontuu partiolaisia ympäri Satakuntaa. Alkamassa on pitkän tauon jälkeen sudenpentuikäisille tarkoitettu kilpailu, Sankarimatka. Monelle sudenpennulle kilpailu on laatuaan ensimmäinen, joten tunnelma on odottava, ehkä jopa jännittynyt.