Roosaliina haluaa kulkea elämässä omia polkujaan – tänä syksynä hän kisaa hyvinvointikilpailussa ja aloittaa podcastin tekemisen

Kokemäeltä kotoisin oleva somevaikuttaja Roosaliina Sunikka nähdään tämän vuoden Wellnessmalli-kisan finaalissa.

Tätäkään juttua ei pysty kirjoittamaan ilman, ettei siinä sivuta puolitoista vuotta jatkuneita poikkeuksellisia oloja koronapandemian takia. Käydään siis se näkökulma läpi heti ensimmäiseksi.

Kokemäeltä kotoisin oleva, nykyisin Helsingissä asuva Roosaliina Sunikka on tullut tunnetuksi sosiaalisen median vaikuttajana. Asuessaan ulkomailla hän kuvasi ja julkaisi kokemuksiaan Instagramissa. Sittemmin myös mainostajat kiinnostuivat hänen työstään.

Palattuaan Suomeen Sunikka huomasi, että hänen Instagram-tilinsä tarvitsee uuden idean koronapandemian takia. Ratkaisu löytyi hänen seuraamiltaan somevaikuttajilta.

Se puolestaan johti Wellnessmalli 2021 -kilpailuun osallistumiseen. Tänä vuonna Roosaliina Sunikka nähdään kilpailun finaalissa.

– Olen luonteeltani spontaani ja osallistuin kilpailuun vauhdikkaasti. Instagramissa oli seuraamiani, kilpailuun osallistuneita tyttöjä, ja heillä vaikutti olevan hauska meno.

Toukokuussa Sunikka puolestaan valmistui personal traineriksi.

– Helsingissä on kova kilpailu alalla, mutta somesta on hyötyä, koska se tarjoaa ilmaista mainosta. Mutta minun pitää myös kouluttautua vielä enemmän, hän miettii.

– Nyt kun salit eivät ole kiinni, olen pystynyt valmentamaan, mutta oli tuskallista, kun kaikki olivat kiinni. Siitä huolimatta haluan työskennellä yrittäjänä – ketjut haluaisivat, että työskentelen 40 tuntia viikossa, mutta se ei ole mahdollista Wellnessmalli-kisan ja somen takia.

Wellnessmalli-kilpailua mainostetaan Suomen raikkaimpana ja suosituimpana hyvinvointikilpailuna. Siihen osallistuu somevaikuttajia, jotka haluavat olla esikuvia paitsi nuorille, myös muille. Kilpailussa korostetaan muun muassa hyviä elämäntapoja ja hyvänä esikuvana olemista.

Toki Roosaliina Sunikka tietää, että kilpailu voi auttaa myös hänen uraansa sosiaalisessa mediassa.

– Haluan avata markkinoita myös täällä. Kilpailu on hyvä ponnahduslauta Suomen markkinoille. Kilpailu on hieno kokemus, joka avaa uusia ovia. Minulla on myös iso halu olla kannustava esimerkki, hän sanoo.

Erityisesti Sunikka haluaa korostaa yhtä asiaa: Elämää ei pidä elää perinteistä reittiä, vaan vaalia omaa erilaisuuttaan.

– Ollessani nuori sitä ei tuotu esille. Olisi ollut kiva, jos olisi tuotu. Se olisi luonut toisenlaisen Roosaliinan, hän kertoo.

– Nuorilla on paineita ja ahdistusta. On harmi, ettei siihen reagoida, mitä nuori käy läpi päänsä sisällä, vaikka nykyisin jo sanotaankin, että erilaisuus on rikkaus.

Sunikan mukaan tuntuu suurelta saavutukselta, jos hänen esimerkkinsä auttaa muita.

– Ja vaikkei koe olevansa erilainen, oppii ymmärtämään, ettei kukaan ole samanlainen. Ihmisten pitää keskittyä omiin vahvuuksiinsa sen sijaan, että yleensä pyritään kehittämään heikkouksia. Se vie todella alas, jos koko ajan keskittyy vain heikkouksiin.

Roosaliina Sunikka kertoo käyvänsä nykyisin Kokemäellä ”joskus ja jouluna”.

– Äitini asuu Kokemäellä. Nykyisin sinne on kiva tulla, mutta siellä asuessa tuntui, ettei Kokemäellä ole harrastusmahdollisuuksia. Nuorena tyttönä se oli raskasta, hän muistelee.

– Nyt Kokemäelle on kiva tulla Helsingin melskeestä.

Kuka? Roosaliina Sunikka 28-vuotias sosiaalisen median vaikuttaja, sisällöntuottaja ja personal trainer.

Asuu Helsingissä. On kotoisin Kokemäeltä.

On mukana Wellnessmalli 2021 -kisan finaalissa. Loppukilpailu on 23. lokakuuta.

On aloittamassa podcastin yhdessä toisen Wellnessmalli-kilpailijan, Maria Matikaisen kanssa. Podcast julkaistaan Suplassa.

Loppukilpailuun valmistautuminen on vienyt Roosaliina Sunikalta runsaasti aikaa. Se on edellyttänyt paljon yhteistyökuvioita, minkä lisäksi hän on pohdiskellut omaa somepersoonaansa – tarjoaako hän omannäköistään sisältöä.

– Tunteet ovat menneet nyt aaltoillen. Olen tunteellinen ihminen ja kun on stressiä, pohdiskelen riitänkö kilpailuun ja olenko sitä mitä haetaan.

Lisäksi aikaa on vienyt finaalin talenttiosuuden harjoittelu ja hiominen. Sunikka valmistelee siihen tankotanssiesitystä, johon liittyy myös yhteistyötä helsinkiläisen tankotanssikoulun kanssa.

– Olen harrastanut tankotanssia tavoitteellisesti kaksi vuotta. Sitä ennen se oli on/off-harrastus viitisen vuotta, koska reissuilla ei voinut harrastaa. Ja kun aikanaan aloitin tankotanssin Porissa, kävin harrastamassa sitä vain kerran tai kaksi kuukaudessa.

Sosiaalisen median vaikuttajaksi Roosaliina Sunikka kertoo päätyneensä hieman vahingossa. Kun hän alkoi saada sosiaalisen median kautta yhteistyöpyyntöjä, hänen Porista kotoisin oleva ystävänsä, Milla Grönman, kannusti Sunikkaa pyytämään työstä myös palkkaa.

– Tästä tuli työ, kun aloin neuvotella palkoista. Se on vaikeaa alalla, missä ei ole tarkkaa hinnoittelusysteemiä.

Nykyisin Sunikan ohjenuora kuuluu jotakuinkin niin, että palkkaa pitää pyytää sen verran, ettei työtä harmita tehdä.

Tällä hetkellä Roosaliina Sunikka valmistelee uutta aluevaltausta yhdessä toisen Wellnessmalli 2021 -finalistin, Maria Matikaisen kanssa. He ovat julkistamassa Vilkasta rauhaa -nimisen podcastin. Se tulee kuunneltavaksi Suplaan.

– Nimi tulee siitä, että minulla on ADHD ja olen vilkas ihminen. Maria päinvastoin on seesteinen. Podcastiin tulee syvällistä pohdintaa tärkeistä asioista, molempien näkökulmista.

