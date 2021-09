Laviantien vierustan auringonkukkapellot ovat ilo silmälle: ”Ihmiset tykkäävät niiden näkymästä, mutta auringonkukkapellot ovat myös samalla taloudellisesti kannattavia”

”Auringonkukkapellot ovat paitsi kauniita myös taloudellisesti kannattavia”, Henri Saarivirta kertoo.

Kankaanpää

Lavian suunnasta tietä 44 autolla ajattaessa ei ole voinut viime viikkoina olla huomaamatta upean keltaisena hohtavia auringonkukkapeltoja.

Auringonkukkamaiseman taustalla on Henri Saarivirta, joka viljelee kaupungilta vuokratuilla pelloilla auringonkukkia - ainakin tänä kesänä.

– Laviantien varren noin kolmen hehtaarin peltoalue on tänä keväänä vuokrattu. Rivieeran ja Kankaanpään Opiston välisellä Opistonpellolla viljelen auringonkukkaa jo kuudetta vuotta. Kyseinen pelto on Opistolta vuokrassa. Tänä vuonna siellä kukkasato on ollut heikohko, kun siellä on kasvanut niin paljon muitakin kasvia ja rikkaruohoa, toteaa Saarivirta.

Kankaanpään Yhteislyseon lehtorina, Kankaanpään kaupunginvaltuuston varavaltuutettuna, kaupunginhallituksen varajäsenenä sekä myös kaupunkisuunnittelulautakunnan varapuheenjohtajana toimiva Saarivirta viljelee maata myös Narvissa.

– Ajatus Laviantien vierustan auringonkukkapelloista oli hyvin samantyylinen kuin Opistonmäen pelloista: Ihmiset tykkäävät niiden näkymästä, mutta auringonkukkapellot ovat myös samalla taloudellisesti kannattavia. Esimerkiksi tänä vuonna peltojen kaurasato olisi ollut todella heikko, eikä täten taloudellisesti kannattavaa.

Saarivirta toteaa, että maisemapellot ovat keränneet kiitosta. Jokuset ovat myös mieheltä kysyneet, voisiko kukkia käydä noutamassa kotimaljakkoon. Hän toteaa, että kukkia voi hakea ihan luvan kanssa.

– En kerää pelloilta satoa, joten kuntalaiset voivat käydä hakemassa itselleen kukkia kodin somistukseksi.