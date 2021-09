Aluehallintovirasto antoi hoivakodille huomautuksen keväällä.

Eura

Lounais-Suomen aluehallintovirasto (avi) on selvittänyt valvonta-asiana Eurassa toimivan Mainiokoti Kultaruskon toimintaa. Toukokuussa avi antoi huomautuksen hoivakodin toiminnasta. Huomautuksessa tähdennettiin, että henkilöstömitoituksen pitää olla riittävä.

Avi totesi päätöksessään, että hoivakodin henkilöstömitoitus on ollut selvästi riittämätön alkuvuodesta 2019. Euran kunta otti hoivakodin tarkempaan syyniin asiakkaiden omaisilta tulleen palautteen perusteella.

Virasto toteaa, että hoivakoti on toteuttanut korjaavia toimia järjestelmällisesti sen jälkeen, kun kunta alkoi valvoa toimintayksikköä aktiivisesti alkuvuodesta 2019. Kunta on tuolloin hallinnut tilannetta myös päätöksellä olla sijoittamatta hoivakotiin lisää asukkaita. Henkilöstöresurssi on korjaantunut luvanmukaiselle tasolle.

Ammattiliitto Tehy on puolestaan kirjelmöinyt aviin helmikuussa 2020, että Kultaruskon asiakastyö ei ole laadukasta, koska henkilöstöä on liian vähän ja tukipalvelut vievät liian suuren osan työajasta. Avi on tämän jälkeen katsonut, että välittömän asiakastyön mitoitus täyttyy niukasti. Henkilöstön vaihtuvuus vuodesta 2019 vuoteen 2020 on kuitenkin ollut suurta, mikä on avin mukaan riski asiakasturvallisuudelle.

Tilannetta on edelleen seurattu Euran kunnan tekemällä tarkastuskäynnillä tänä keväänä.

Viimeisimpien selvitysten mukaan Kultaruskon henkilöstömitoitus on ollut riittävä. Kunnan valvonnan perusteella Kultaruskossa ei kuitenkaan alkuvuonna tarkastellulla jaksolla täysin noudatettu työaikalakia. Vaadittu 11 tunnin lepoaika ei ole aina toteutunut.

Euran perusturvalautakunnan esityslistalla on ehdotuksena, että lautakunta hyväksyy tiistain kokouksessaan (7.9.2021) avin edellyttämän Mainiokoti Kultaruskon selvityksen ja toteaa toiminnan olevan asianmukaista. Samalla on kuitenkin tarkoitus pyytää lisäselvityksiä välillisestä työajan laskennasta ja työntekijöiden lepoaikojen toteutumisesta. Näihin palataan myös seuraavalla tarkastuskäynnillä.

Mainiokoti-ketjun omistaa Mehiläinen Oy. Kultaruskossa on avin vuonna 2014 myöntämän luvan mukaan 40 vanhusten tehostetun palveluasumisen paikkaa. Käytännössä asukkaita on ollut viime vuosina huomattavasti vähemmän, esimerkiksi alkuvuodesta viimeisimpien selvitysten mukaan 25.