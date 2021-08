Sairaanhoitopiirin viimeinen budjettiesitys lähti kuntiin maltillisin kasvuprosentein

Sairaanhoitopiiri on varannut vuoden 2022 sopimuskorotuksiin 1,7 prosenttia.

Pori

Satakunnan sairaanhoitopiirin kustannukset nousevat ensi vuonna enintään 2,5 prosenttia, jos kuntiin lausuntokierrokselle lähtenyt talousarvioesitys toteutuu.

Piirin toimintakuluihin yhtymähallitus esittää ensi vuodelle 13,1 miljoonan euron kasvua kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna.

Keskeisimpiä toimintakuluja kasvattavia tekijöitä ovat sopimusten mukaiset palkkakorotukset sivukuluineen 3,4 miljoonaa euroa, uudet/aiemmin budjetoimattomat virat/toimet 2,6 miljoonaa euroa sekä sijaismäärärahat ja erilliskorvaukset 1,9 miljoonaa.

Itc-kustannuksiin tarvitaan lisää 1,7 miljoonaa euroa.

Investoinneista suurin on vuoden 2023 alussa valmistuva Satapsykiatria-rakennus. Satapsykiatrian rakentamiseen varataan ensi vuodeksi 26,5 miljoonaa euroa.

Jäsenkuntien maksuosuuksia vähennetään myymällä sairaanhoitopiirin puhelinosakkeet, joiden arvioitu myyntivoitto on noin 1,3 miljoonaa euroa.

Kuten talousarvioihin yleensä, niin myös piirin budjettiin liittyy kysymysmerkkejä. Ensinnäkin jäsenkuntien taloustilanne on jo nyt kireä. Toinen on, minkälaiseen valtakunnalliseen työehtosopimukseen hoitajajärjestöjen kanssa päädytään. Nykyinen kunta-alan tes päättyy helmikuun lopussa. Sairaanhoitopiiri on varannut vuoden 2022 sopimuskorotuksiin 1,7 prosenttia.

Nyt käsittelyssä oleva vuoden 2022 talousarvio jää sairaanhoitopiirin viimeiseksi talousarvioksi, sillä osana kesällä hyväksyttyä sote-lakipakettia sosiaalipalvelujen ja pelastustoimen järjestäminen siirtyy kunnilta hyvinvointialueille eli maakuntatasolle vuoden 2023 alussa.

Sairaanhoitopiirin toiminta ja henkilöstö siirtyvät perustetulle hyvinvointialueelle 2023.