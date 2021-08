Julkaisemme lukijoiden lähettämiä kuvia tässä sähkeessä.

Elokuun viimeisenä viikonloppuna juhlitaan kesäkauden päättäjäisiä eli venetsialaisia. Millaisissa tunnelmissa teillä sanotaan jäähyväiset kuluneelle kesälle?

Jaa tunnelmasi ja lähetä meille valokuva sähköpostilla osoitteeseen sk.verkko@satakunnankansa.fi. Kirjoita viestiin, missä kuva on otettu ja kuka sen on ottanut. Jos kuvassa on ihmisiä, kerrothan, keitä he ovat, ja varmistathan kaikilta, että kuvan julkaisu sopii myös heille.

Julkaisemme lukijoiden kuvia tässä sähkeessä sitä mukaa kun niitä tulee.