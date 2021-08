Suostumuksensa valintaan antaneiden kanssa käyty alustavia keskusteluja. Toimikunta valinnut kolme vahvaa kandidaattia.

Rauma

Kaupunginjohtajan valintaa valmisteleva toimikunta kutsuu kaksi Raumalle kirjallisen ja julkisen hakemuksen jättänyttä hakijaa haastatteluun.

Valintaprosessi eteni perjantain toimikunnan kokouksessa niin, että kaupunginjohtajan virkaan haastatellaan hakijoista valtiotieteiden maisteri Timo Nousiainen Torniosta ja diplomi-insinööri Ari Nurkkala Raahesta. Nurkkala on Raahen kaupunginjohtaja.

Lisäksi valintaprosessin välieriin on nousemassa kolme virkavaaliin suostumuksensa tai kiinnostuksensa ilmoittanutta.

Toimikunnan puheenjohtaja, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kalle Leppikorpi (sd) kertoo, että toimikunnalla on yhteinen näkemys kolmesta kärkiehdokkaasta suostumuksensa tai kiinnostuksensa esittäneistä .

Heidän nimiään ei toistaiseksi julkisteta, vaan näitä kolmea suostumuksensa antaneita esitellään ensin valtuustoryhmille tulevan maanantain kokouksessa.

– Siitä olen erittäin helpottunut, että keskustelujen perusteella meillä on viisi erittäin hyvää hakijaa ja saamme kyllä kovan johtajan. Kävi miten kävi, Leppikorpi sanoo.

Kolmen kärjen nimet on luvattu pitää luottamuksellisena. Leppikorpi kertoo, että nämä ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa sillä ehdolla, että he saavat valinnalleen ennalta kaupunginvaltuuston enemmistön tuen eli avaimet pöydälleen.

He eivät ole kiinnostuneita tavanomaisista haastattelukierroksista sekä esityskierroksesta kaupunginhallituksen kautta kaupunginvaltuustolle, jossa valintamenettelynä voi olla vaalitoimitus.

Menettely vastaa Raumalta siirtyneen kaupunginjohtaja Johanna Luukkosen valintaa Hyvinkään johtoon. Hänelle esitettiin kutsu kaupunginjohtajan virkaan ja kaupunginvaltuusto sinetöi valinnan yksimielisellä päätöksellä.

Valintatoimikunta kokoontuu seuraavan kerran 8. syyskuuta, jolloin hakijat haastatellaan. Valintaprosessin jatkosta päätetään tämän jälkeen.

Valintatoimikunta kertoo tiedotteessaan, että kuluneen viikon aikana on käyty myös alustavia keskusteluja muiden tehtävästä kiinnostuneiden henkilöiden kanssa. Hakuprosessiin voi osallistua myös suostumusmenettelyllä.

Hakijoita kaupunginjohtajan virkaan on kaikkiaan seitsemän ja lisäksi suostumuksensa virkavaaliin on jättänyt kymmenen henkilöä. Kiinnostuksensa on ilmoittanut myös Perussuomalaisten ex-puheenjohtaja, kansanedustaja, eu-parlamentaarikko ja entinen ulkoministeri Timo Soini.

Juttu päivitetty perjantaina 27.8. klo 16.15 Kalle Leppikorven haastattelukommenteilla.