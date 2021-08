Fakta Tuberkuloosi

Tuberkuloosi on Mycobacterium tuberculosis -bakteerin aiheuttama infektio. Tavallisin tautimuoto on keuhkotuberkuloosi (2/3 tapauksista). Keuhkotuberkuloosin paikallisoireita ovat pitkittynyt, yli 3 viikkoa kestänyt yskä, johon liittyvät limaiset, joskus veriset yskökset.

Yleisoireita ovat ruokahaluttomuus, laihtuminen, väsymys, yöhikoilu ja/tai kuumeilu. Keuhkojen ulkopuolisen tuberkuloosin paikallisoireet riippuvat siitä, missä tulehdus on. Tavallisin keuhkojen ulkopuoleinen tuberkuloosimuoto on imusolmuketuberkuloosi.

Tuberkuloosi tarttuu melko huonosti. Tartunta saadaan ilman välityksellä. Tartuttavaa tuberkuloosia sairastavan henkilön puhuessa, yskiessä tai aivastaessa ilmaan leviää tuberkuloosibakteereja sisältäviä pienhiukkasia.

Lääkkeille vastustuskykyisestä tuberkuloosista käytetään nimeä MDR-TB. Tällaisen tuberkuloosin hoidossa tärkeimpiä tuberkuloosin hoidossa käytettäviä lääkkeitä ei voida käyttää. Suomessa MDR-TB on harvinainen, vain muutamia tapauksia todetaan vuodessa. Satakunnassa on aiemmin ollut vain yksittäinen lääkehoidolle vastustuskykyinen tuberkuloositapaus.

Suomessa todettiin viime vuonna 174 tuberkuloosi tapausta, joista 118 keuhkotuberkuloosia, määrä on ollut laskeva. Satakunnassa tuberkuloosi on harvinainen, viime vuonna tuberkuloositapauksia oli vain kaksi, tänä vuonna on todettu yksi tapaus.

Tavallinen tuberkuloosi hoidetaan pitkäkestoisella (6 kk – 12 kk) yhdistelmälääkehoidolla. Ajoissa todettu tuberkuloosi paranee hoidolla hyvin. Tartuttavaa tuberkuloosia sairastava potilas hoidetaan ilmaeristyksessä sairaalassa. Kun tartuntariskiä ei enää ole, hoito toteutetaan valvotusti kotikunnassa niin, että terveydenhuollon ammattilainen valvoo päivittäin lääkkeenoton. Hoito on potilaalle maksutonta.

MDR-tuberkuloosin hoito on hankalampaa ja vaatii erityisosaamista. Hoidon aloitus on keskitetty yliopistosairaaloihin. Hoidossa käytetään räätälöityjä yhdistelmiä tavallisesti 5-7 lääkkeellä, myöhemmin 4-5 lääkkeellä. Hoito kestää tavallisesti kaksi vuotta ja hoitotulokset ovat huonompia kuin lääkeherkässä tuberkuloosissa.

Lähteet: Rauman kaupungin, Satasairaalan ja Satadiagin tiedote.

Lisätietoa: tuberkuloosi.fi -sivusto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL thl.fi/tuberkuloosi