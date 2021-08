Alus saa virallisesti nimensä kastejuhlassa, joka esitetään suorana lähetyksenä.

Rauma

Wasalinen uusi matkustaja-autolautta Aurora Botnia aloittaa liikennöinnin Vaasa–Uumaja -reitillä kuluvan viikon lopulla neitsytristeilyllä. Varustamoyhtiö juhlistaa uuden aluksen vastaanottoa kastejuhlalla, jossa laiva saa virallisesti nimensä.

Rauma Marine Constructions Oy:n telakalla rakennettu alus luovutetaan tilaajavarustamolle keskiviikkona 25. elokuuta ja alus on matkalla kotisatamaansa Vaasaan. Aluksen luovutus on viivästynyt kolmisen kuukautta koronaepidemian sekä kesän aikana tehtyjen koeajojen ja laivan viimeistelyn vuoksi.

Aurora Botnia on ensimmäinen varta vasten Vaasa–Uumaja -liikenteeseen suunniteltu ja rakennettu alus. Laivaa on markkinoitu maailman ympäristöystävällisimpänä matkustaja-aluksena, sillä se on varustettu ympäristöteknologialla ja se täyttää ensimmäisenä aluksena maailmassa Clean Design -luokituksen.

Alus käyttää polttoaineenaan ensisijaisesti nesteytettyä maakaasua (LNG). Moottoriteknologia mahdollistaa myös muiden polttoaineiden ja myös biokaasun käytön. Satamaoperoinnissa Aurora Botniassa käytetään sähköä, jonka ansiosta vähenevät päästöt ilmaan sekä meluhaitat.

Wasaline tilasi aluksen vuonna 2019 ja se on RMC:n toinen uudisrakennus. Laivan hinta on noin 120 miljoonaa euroa ja sen työllistävä vaikutus oli noin 800 henkilötyövuotta. Laivan kotimaisuusaste on noin 80 prosenttia.

Vaasassa keskiviikkona 25. elokuuta järjestettävää juhlaa voi seurata suorana lähetyksenä kello 15 alkaen Wasalinen verkkosivuilta osoitteesta www.wasaline.com. Neitsytmatkalleen alus lähtee lauantaina 28. elokuuta.