Satakunta

Satakunnassa oli heinäkuun lopussa yhteensä 10 590 työtöntä työnhakijaa, mikä on 2 860 henkeä vuoden takaista vähemmän, kertoo TE-keskuksen työllisyyskatsaus.

Kesäkuusta työttömien määrä nousi noin 290 henkeä. Kesäaikainen työttömyyden nousu johtuu muun muassa oppilaitoksista valmistuneiden tulosta työmarkkinoille työnhakijoiksi sekä monien määräaikaisten työsuhteiden päättymisestä kesän kynnyksellä.

Työttömien työnhakijoiden määrä on vuoden takaiseen verrattuna vähentynyt kaikissa kuudessatoista Satakunnan kunnassa. Määrällisesti eniten työttömien määrä on vuoden aikana vähentynyt Porissa, yli 1 200 henkeä. Suhteellinen alenema on ollut suurinta Nakkilassa ja Ulvilassa (30 prosenttia).

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli heinäkuun lopussa korkein Porissa (13,4 prosenttia). Alin työttömyys oli Säkylässä (6,8 prosenttia).

Satakunnassa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli heinäkuussa 10,9 prosenttia, mikä on 2,8 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Ely-­keskusalueista vain Etelä-­Pohjanmaalla (7,9 prosenttia) ja Pohjanmaalla (8,5 prosenttia) sekä Ahvenanmaan maakunnassa (6,2 prosenttia) oli Satakuntaa alempi työttömyys.

Koko maassa työttömyysaste oli 12,3 prosenttia.

Vaikka Satakunnan työllisyystilanne näyttää kehittyneen vuodessa myönteiseen suuntaan, riittää huolenaiheitakin. Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä oli 3 390. Se on 570 satakuntalaista (20,2 prosenttia) enemmän kuin vuotta aikaisemmin.