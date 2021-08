Siikaisissa juhlivat samaan aikaan sekä 150-vuotias kunta että 150-vuotias seurakunta. Komea kyltti nousi juhlamieltä nostattamaan.

Yllättävän hyvin Siikainen on päässyt juhlistamaan 150-vuotistaivaltaan koronaepidemian kurimuksessa. Siikaisten onni on ollut, että koronatartuntoja on kirjattu kuntaan vain kolme parin vuoden aikana. THL:n ja aluehallintoviraston suosituksia on kuitenkin noudatettu.