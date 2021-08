Main ContentPlaceholder

Satakunta

Omakotitaloista maksetaan Porissa jopa yli pyyntihinnan – kerrostaloasunnoissa hinnat romahtivat

Koronapandemia ja etätöiden lisääntyminen ovat kasvattaneet Porissa asuntokauppaa omakotitalojen osalta räjähdysmäisesti. Hyvistä myyntikohteista on jopa pulaa. Sen sijaan kerrostaloasuntojen kauppa on hiipunut Porissa. Osasyy on niiden liiallinen rakentaminen.

Omakotitaloja myydään Porissa ennätysnopeasti, kertoo kiinteistövälittäjä, LKV Katja Valli. Taustalla oleva talo Länsi-Porista oli myynnissä vain pari viikkoa ja kaupat talosta tehdään lähipäivinä.

Pori Koronavuosi on siivittänyt omakotitalokaupan Porissa hurjaan nousukiitoon. Taloja myydään nyt ennätysnopeaan tahtiin. – Tarjouksia tulee nopeasti ja asunnoista maksetaan parhaimmillaan jopa yli pyyntihinnan. Siisteistä, ilman remontin tarvetta olevista kohteista tulee ensinäytölläkin tarjouksia, kertoo kiinteistövälittäjä, LKV, Katja Valli Solid Houselta.