Kunta ja kuntalaiset ovat kantaneet yhteisvoimin vastuunsa, mutta onneakin on ollut matkassa.

Satakunta

Suomen 309 kunnasta vain 28 on selvinnyt ilman koronatartuntoja – tai jos tarkkoja ollaan, näissä kunnissa on todettu alle viisi tartuntaa. Kun tapausten määrä on nollan ja neljän välillä, THL ei anna tarkkaa lukua julkisuuteen.

Tähän harvalukuiseen joukkoon kuuluvat ainoina satakuntalaisina kuntina Pomarkku ja Siikainen.