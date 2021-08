Rottia on havaittu Vanhassa Raumassa kesä-heinäkuussa hieman tavanomaista enemmän.

Rauma

Terveysviranomaiset ja Rauman kaupunki ovat ryhtyneet tehostettuihin rottien torjuntatoimiin kaupunkikeskustassa.

Torjunta päätettiin aloittaa Rauman ympäristöterveydenhuoltoon tulleiden rottahavaintoja koskeneiden yhteenottojen määrän kasvun vuoksi. Vanhan Rauman alueen viemäriverkkoon on asennettu kesäkuun alussa yhdeksän automaattista loukkua alueen eri puolille.

Laite havaitsee rotan liike- ja infrapuna-antureilla ja tappaa sen mekaanisesti, minkä jälkeen kuollut rotta huuhtoutuu pois viemäriveden mukana.

Ensimmäiset raporttitiedot kesä- ja heinäkuulta rotanloukkujen tappamien rottien määrästä on saatu. Raportin lukujen perusteella rottien määrä Vanhan Rauman alueen viemäreissä vaikuttaa alueen asukastiheys ja laajuus huomioiden hieman tavanomaista korkeammalta, Rauman kaupunki kertoo tiedotteessaan.

Ei ruokaa viemäreihin, eikä pihoille

Torjunnan yhteydessä on havaittu, että viemäreihin lasketaan Raumallakin edelleen rotan ravinnoksi kelpaavia ruoantähteitä. Jokainen kaupunkilainen voi vaikuttaa rottien elinmahdollisuuksiin välttämällä ruoantähteiden, rasvan ja kaiken muun ravinnoksi kelpaavan aineksen päästämistä viemäriverkostoon, Rauman kaupunki opastaa tiedotteessaan.

Rottien torjunnassa on tärkeää huolehtia siitä, että jäte- ja kompostiastiat ovat tiiviitä. Tiiviys on hyvä tarkistaa jokaisen tyhjennyksen jälkeen. Jos jäteastiassa on pesutulppa pohjassa, tulisi varmistaa, että se on paikoillaan.

– Kaupunkialueella on havaittu rottien käyttävän syksyisin ravinnokseen omenapuista pudonneita omenoita. Pudonneet omenat olisikin syytä pyrkiä keräämään pois rottien ulottuvilta. Samalla ehkäistään myös omenan muumiotaudin ja omenaruven leviämistä. Lintujen ruokinta on syytä aloittaa vasta, kun maa on jäätynyt tai peittynyt lumeen. Ruokinta pitää hoitaa siten, ettei ruokintapaikasta muodostu myös jyrsijöiden ravinnonlähdettä, kunnallistekniikan johtaja Jaakko Aerila sanoo.

Torjunnan jatkosta päätetään, kun elokuun raportti valmistuu. Jyrsijöiden torjunnassa tärkeintä ovat ennalta ehkäisevät toimenpiteet, erityisesti jyrsijöiden ravinnon saannin vähentäminen.