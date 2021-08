Puintikokeilut alkoivat jo heinäkuun lopulla Pohjois-Satakunnassa.

Puinnit on toistaiseksi keskeytetty Pohjois-Satakunnassa. Nyt sataa vettä, joka olisi tarvittu kesäkuussa.

Puinteja on Pohjois-Satakunnassa aloiteltu pikkuhiljaa. Seutukunnan kasviasiantuntijan, Proagrian agronomin Elisa Kiviojan tulkinta on, että puimaan lähdettiin ennätysaikaisin.

– Heinäkuun puolella on kokeiltu ensimmäisiä, ja sitä ei juuri tapahdu meidän korkeuksilla. Syysviljoja viljellään meidän alueella vähemmän, mutta syysruista on puitu siellä, missä sitä on.