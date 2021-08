Virolaisen mielestä talousjohdon on tärkeä laskea eri asioille hintalappuja, joihin perustuen päättäjät tekevät omat arvovalintansa.

Pesäpallon nuorimman ikäluokan eli G-poikien valmentamisessa eli pelinjohtajana toimimisessa ja Ari Virolaisen tulevassa työssä Kankaanpään kaupungin talousjohtajana ei taida olla muuta yhteistä kuin johtaja-sana. Pitkäjänteisyys ja kyky suunnata kohti tulevaisuutta on toki hyve molemmissa, mutta pesiskentällä yllätyksiä tulee todennäköisesti enemmän kuin kuntataloudessa.

Kankaanpääläinen Ari Virolainen on valittu kotikaupunkinsa seuraavaksi talousjohtajaksi ensi vuonna eläkkeelle jäävän Pekka Laihon jälkeen. Virolainen on 43-vuotias ja koulutukseltaan hallintotieteiden maisteri ja HT-tilintarkastaja, joka on suorittanut julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajan (JHT) erikoistumistutkinnon.