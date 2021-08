Suomen ja Viron väliseen liikenteeseen tuleva MyStar on toistaiseksi suurin Rauman telakalla rakennettavista aluksista. Kuva rakennusvaiheesta heinäkuulta 2021.

Rauma

Tallink-varustamon uusi matkustaja-autolautta MyStar saa torstaina vesillelaskussa presidentillisen kasteen Rauma Marine Constructions Oy:n (RMC) telakalla.

Rauman telakalla rakenteilla olevan matkustaja-aluksen kastaa Viron presidentti Kersti Kaljulaid.

Tallink Grupp AS ja RMC solmivat matkustaja-autolautan toimitussopimuksen keväällä 2019. Aluksen arvo on noin 250 miljoonaa euroa. Laivan rakentaminen käynnistyi keväällä 2020.

MyStar on toistaiseksi suurin Rauman telakalla rakennettavista aluksista. Matkustaja-alus on seitsemäs Tallink-varustamolle Raumalla rakennettava alus.

MyStar-alus täyttää nykyiset ja tiedossa olevat päästö- ja ympäristönormit. Aluksen moottoreiden pääpolttoaineena on nesteytetty maakaasu (LNG).

Valmistuttuaan alus asetetaan Suomen ja Viron väliseen liikenteeseen. Toisena aluksena linjalla liikennöi MegaStar. Alus luovutetaan tilaajalleen vuoden 2022 alkupuolella.

MyStar voi ottaa enimmillään 3 000 matkustajaa. Rahtitilaa aluksessa on 3 190 kaistametriä. Aluksen pituus on 212 metriä, leveys 30,6 metriä ja syväys seitsemän metriä. Matkanopeus on 27 solmua.