Finndomen yrittäjät kiistävät vuokrasopimuksen uudistamisesta hallinto-oikeuteen valittaneiden väitteet siitä, että yrityksen toiminta häiritsisi läheisen uimapaikan käyttöä.

Tilaajille

Pori

Ruosniemen Kukkulakallion Finndome-leirintäalueesta on tullut monien kiistojen näyttämö, kun osa viereisen, yleisen uimarannan käyttäjistä on asettunut vastakkain alueen yrittäjien kanssa. Erimielisyyttä on siitä, kenelle luonnonkaunis alue kuuluu.