Peter Vesterbacka ei taivu koskaan – ”Asioita joko aletaan tehdä tai sitten viimeinen sammuttaa valot”

Porista maailmanmaineeseen noussut visionääri pitää kiinni tavoitteesta parantaa Suomen ja Satakunnan osaajavajetta sekä työvoimapulaa valtavalla määrällä ulkomaalaisia opiskelijoita. Myös Helsingin-Tallinnan rautatietunneli pysyy tiukasti agendalla.

Tuosta vain rautatietunneli Helsingin ja Tallinnan välille. Muutamassa vuodessa 5 000 ulkomaalaista korkeakouluopiskelijaa Poriin ja 150 000 koko maahan. Suomen pieniin lukioihin pikavauhdilla 15 000 opiskelijaa Vietnamista ja Uzbekistanista.

Siis haloo!

Hankkeet voivat olla lähtökohdiltaan kannatettavia, mutta niiden volyymit ja aikataulut vaikuttavat utopistisilta. Tätä mieltä on moni Peter Vesterbackan ehtymättömältä tuntuvan ideageneraattorin tuotannosta.

Porilaislähtöisen näkijän ja tekijän ideat eivät kuitenkaan ole vain tyhjyydessä vilkkuvia ahaa-lamppuja.

Hän on lähtenyt myös toteuttamaan hankkeitaan sata lasissa. Menestyksekkäitä näyttöjä ansioluettelossa ovat muiden muassa peliyhtiö Rovio Entertainment, mobiilipeli Angry Birds ja startup-tapahtuma Slush.

Huhtikuussa 2011 yhdysvaltalainen Time-aikakauslehti listasi Vesterbackan maailman sadan vaikutusvaltaisimman ihmisen joukkoon.

Maaseudun tulevaisuus?

Nyt on elokuu 2021, ja maailman vaikutusvaltaisimpiin kenties yhä kuuluva ihminen vastaa puhelimeen Etelä-Pohjanmaalta.

Peter Vesterbacka on lukiopuhujamatkalla Lappajärven, Alajärven ja Vimpelin seudulla. Se on lakeutta, jota moni voi pitää katoavien haaveiden Bermudan kolmiona. Maaseudun tulevaisuuden ei uskota piilevän siellä.

Vesterbackan mielestä asia on täsmälleen päinvastoin – tai ainakin se voi olla. Vimpelin kunnanjohtaja Sami Gustafsson on jopa vaihtanut nimensä Sam Leijonanmieleksi.

– Asetelma Lappajärven kraatterijärven alueella on sellainen, että asioita joko aletaan tehdä tai sitten suoritetaan hallittu alasajo ja viimeinen sammuttaa valot, hän tuumaa.

– Täällä on päädytty ensimmäiseen vaihtoehtoon, eli on laitettu tuulemaan. Tekemisen meininki on ihan mieletön. Täkäläinen yhteistyö on loistava malli koko Suomelle.

Katastrofi uhkaa?

Vesterbackan mukaan eteläpohjalaisen kuntakolmikon ja sen naapureiden kaikkiin viiteen lukioon on tulossa kymmenen kansainvälistä opiskelijaa.

Lukiot ovat laskevien opiskelijamäärien kuihtuvia opinahjoja. Samanlaisia toisen asteen pikkukouluja on Suomessa parisen sataa.

– Jollei jotain tehdä, tätä menoa edessä on katastrofi vuodesta 2024 eteenpäin.

– Samaan aikaan maassa on tajuton työvoimapula. Porin seudulla se näkyy esimerkiksi automaatioalalla ja robotiikassa. Paras lääke siihen on hakea koulutettavat ulkomailta ja kouluttaa heidät itse. Päättäjien pitää osata katsoa asioita 5–10 vuoden päähän.

Itä-Lapin Sallassa osataan.

Sikäläiseen lukioon on jo pitkään haettu opiskelijoita Venäjältä. Heistä 80 prosenttia on jäänyt Suomeen, jatkanut opintojaan suomalaisissa korkeakouluissa ja siirtynyt suomalaiseen työelämään.

– Sitä mallia nyt sitten sovelletaan esimerkiksi täällä Etelä-Pohjanmaan järviseudulla.

” ”Maahanmuutto on Suomessa käsittämättömän vaikea asia. Keskustelu on lähinnä masentavaa, ja sitä nyt sitten saadaan mitä on tilattu. Esimerkiksi terveydenhoitoalalla palveluja joudutaan ajamaan alas, koska ei ole työvoimaa.”

Jopa 5 000 liian vähän?

Vesterbackan ja hänen yhteistyökumppaniensa kutakuinkin kaikki päämäärät ovat yhä voimassa. Aikataulut ovat vain vähän venähtäneet, osin koronapandemian vuoksi.

Tavoitetta saada Poriin 5 000 ulkomaalaista opiskelijaa visionääri pitää jopa alimitoitettuna.

– Kyllä siihen päästään, joskin hiukan pitemmän ajan kanssa. Teemme Edunationin kautta tiivistä yhteistyötä Samkin (Satakunnan ammattikorkeakoulu) kanssa.

Edunation Oy on Vesterbackan osaomistama koulutusyritys. Vesterbackalaisia yrityksiä on muitakin. Esimerkiksi lukioiden pelastamisoperaatiossa sellaisena toimii Finest Future Oy.

– Suomessa on nyt kaikkiaan noin 20 000 kansainvälistä opiskelijaa, ja valtion tavoitteena on kolminkertaistaa määrä 60 000:een.

– Suunta on hyvä. Eteenpäin on päästy, sanoisin että ministeriön ja hallituksen vastustuksesta huolimatta. Määrät eivät kuitenkaan riitä alkuunkaan.

Vesterbackan mielestä maahanmuutto on Suomessa ylipäätään käsittämättömän vaikea asia.

– Keskustelu on lähinnä masentavaa, ja sitä nyt sitten saadaan mitä on tilattu. Esimerkiksi terveydenhoitoalalla palveluja joudutaan ajamaan alas, koska ei ole työvoimaa.

– Juhlapuheet ovat eri asia kuin se, miten tulijat oikeasti toivotetaan tervetulleiksi Suomeen.

Tunneli alkuun 2022?

Entä Helsingin ja Tallinnan välinen rautatietunneli? Mitä sille kuuluu? Kesällä 2020 yksityinen hanke sai virolaiselta ministeritasolta lähes täystyrmäyksen.

– Sille kuuluu erittäin hyvää. Tunnelin päässä näkyy valoa. Perjantaina menen sen tiimoilta taas Viroon, Peter Vestarbacka vastaa.

Hän muistuttaa, että liikenneministeri Timo Harakka (sd) ja hänen virolainen kollegansa Taavi Aas allekirjoittivat hankkeesta keväällä aiesopimuksen. Tunneli sisältyy myös sikäläiseen hallitusohjelmaan muiden infrastruktuuri-investointien osana.

– Asiasta on siellä erilaisia näkemyksiä, mutta lähtökohtaisesti pääministeri Kaja Kallas ja maan nykyinen hallitus näyttävät sille vihreää valoa.

– Viron keskustapuolue on sen sijaan valtiososialismin kannattaja. Puolueen mielestä ainoastaan valtiot voivat toteuttaa tällaisen hankkeen, vaikka selväksi on tullut, ettei sen paremmin Suomella, Virolla kuin Euroopan unionilla ole rahaa. Siksi tarvitaan yksityistä rahaa ja tekemistä.

Vesterbacka uskoo fyysisen tunnelin tekemisen vievän 16 tunneliporakoneella vain kaksi vuotta. Jos työt aloitetaan ensi vuonna, juna saattaa parhaassa tapauksessa kulkea putkessa joulukuussa 2024.

Porilaista hulluutta?

Koulutus ja putki eivät ole ainoita rautoja Peter Vesterbackan tulikuumassa ahjossa.

Taustavaikuttajana ja kurssien vetäjänä hän on mukana muun muassa Tampereella ensi tammikuussa alkavassa maailman ensimmäisessä somevaikuttajien ammattikorkeakoulukoulutuksessa.

Eikö elämässä pärjäisi vähemmälläkin sauhuamisella?

– Kyllä varmaan, mutta saan tästä virtaa – ja nuorista! Vesterbacka nauraa.

– Ehkä kyse on porilaisesta hulluudesta. En osaa olla tekemättä asioita. Kun joku kysyi, milloin pidän lomaa, vastasin olevani aina lomalla. Nuorille ainoa ohjeeni on: tee sitä mitä rakastat.