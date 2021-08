Koronapandemian jatkumisesta huolimatta OP Satakunta on selvinnyt alkuvuodesta tuloksellisesti hyvin.

Satakunnan Osuuspankki on parantanut tulostaan viime vuodesta.

Tämän vuoden alkupuolisko on järjestyksessään toinen alkuvuosi, johon koronapandemia on vaikuttanut. Tilanteeseen on kuitenkin pystytty reagoimaan.

– Tänä vuonna tilanne ei enää ollut uusi. Vaikka pandemian aallot pyyhkivät yli koko Suomen, olemme jo jollakin tavoin sopeutuneet tilanteeseen ja sopeuttaneet liiketoimintaamme muuttuneisiin olosuhteisiin, kertoo OP Satakunnan toimitusjohtaja Olli Näsi.