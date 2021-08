Raumalla on voinut altistua koronalle 30.7.–2.8. välisenä aikana kahvilassa, kesäteatterissa ja liikuntakeskuksessa.

Rauma

Rauman terveyspalvelut sai perjantaina tiedon uusista mahdollisista korona-altistumisista kaupungissa 30.7.–2.8. väliseltä ajalta.

Koronapositiivinen henkilö on asioinut Raumalla Café Salissa perjantaina 30.7. kello 11.15–12.15 välisenä aikana sekä Pyhärannan Santtion kesäteatterissa lauantaina 31.7. kello 15–17.30.

Lisäksi tartunnan saanut on asioinut Raumalla Kuntosumppu-liikuntakeskuksessa maanantaina 2.8. kello 15–17.

Kaikkia kyseisinä ajankohtina paikalla olleita pyydetään tarkkailemaan oireitaan ja hakeutumaan koronatestiin matalalla kynnyksellä.

Koronavirusinfektion tavanomaisin itämisaika on noin 4–5 vuorokautta, mutta se vaihtelee 1–14 vuorokauden välillä. Jos altistuneella on vähäisiäkin oireita, kuten nuhaa, yskää, kurkkukipua, kuumetta, haju- tai makuhäiriötä tai joissakin tapauksissa ripulia, on tärkeää hakeutua testiin viiveettä.

Raumalla on todettu viimeisen kuukauden aikana useita kohteita, joissa on ollut mahdollista altistua koronavirukselle.

Kaikki kohteet löytyvät osoitteesta www.rauma.fi/altistumiset