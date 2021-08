Näin 12–15-vuotiaden rokotukset aiotaan hoitaa Satakunnassa

Nuorten rokotukset tullaan järjestämään pääasiassa kouluissa. Rokotusten vaatimien järjestelyjen takia niitä ei välttämättä saada käyntiin heti ensimmäisellä kouluviikolla.

Satakunta

Hallitus päätti torstaina, että myös 12–15-vuotiaille lapsille ja nuorille aletaan tarjota koronarokotetta. Päätös tulee voimaan maanantaina 9. elokuuta.

Kysyimme alueen toimijoilta, kuinka nuorten rokotukset aiotaan Satakunnassa järjestää.

Koronarokotus on ilmainen ja vapaaehtoinen. Sen saadakseen pitää olla 12 vuotta täyttänyt.

Porin perusturvan alueella eli Porissa, Ulvilassa ja Merikarvialla koronarokotukset alkavat kouluissa maanantaina 16. elokuuta.

Rokotukset järjestään koulupäivän aikana ja kouluterveydenhoitajat antavat ne.

Porin perusturva tiedottaa asiasta lisää ensi viikolla. Koulut alkavat sen alueella ensi viikon keskiviikkona, 11.8.

Osastonhoitaja Elise Inberg kertoo, että nuori voi varata ajan koronarokotukseen myös netissä tai puhelimitse.

– Kyllä voi, mutta toivomme toki, että nuoret ottaisivat rokotuksen koulussa, kun sinne varataan tietty määrä rokotteita ja niitä on silloin riittävästi. On suunniteltu niin, että perheiden ei tarvitsisi itse ruveta aikoja varailemaan. Se on heille helpompaa.

Jos on jostain syystä kiire saada rokote jo ennen kuin niitä koulussa jaetaan, asian voi hoitaa myös normaalin ajanvarauksen kautta.

– Olemme vain tyytyväisiä, kun ihmiset ottavat rokotteita.

Porin perusturvan tiedotteessa kerrottiin, että vanhemmilta kysytään kirjallinen lupa lapsen rokotukseen. STM:n ja THL:n viestinnässä taas on korostettu sitä, että lapsella on oikeus itse päättää, ottaako rokotteen.

– Kysymme vanhemmilta aina rokotteeseen kirjallisen luvan, mutta jos tulee sellainen dilemma, että lapsi ja vanhempi ovat asiasta eri mieltä, lapsen itsemääräämisoikeutta kunnioitetaan, Inberg selventää.

Kessoten alueella eli Harjavallassa, Kokemäellä, Eurajoella ja Nakkilassa 12–15-vuotiaiden koronarokotukseen voi jo nyt varata ajan nettiajanvarauksessa tai puhelimitse.

Rokotukset on elokuun loppuun asti keskitetty Kokemäen ja Luvian terveysasemille.

Peruskouluikäisten rokotuksia tullaan järjestämään Kessoten alueella myös kouluissa, kunhan lukukausi pääsee käyntiin ja järjestelyt ehditään tehdä.

– Rokotusmahdollisuus on tulossa myös kouluihin, mutta ei vielä ensi viikolla, sanoo terveydenhoitaja Maija Salomäki.

Raumalla rokotetaan tällä hetkellä 16 vuotta täyttäneitä sekä riskiryhmiin kuuluvia 12–15-vuotiaita.

Riskiryhmään kuulumattomien lasten ja nuorten rokotuksia valmistellaan ja tarkoitus on toteuttaa ne kouluterveydenhuollon kautta. Koulujen rokotuksista tiedotetaan, kun suunnitelmat valmistuvat.

Myös Raumalla lukukausi alkaa keskiviikkona 11. elokuuta lähiopetuksessa.

Koronatilanne Raumalla on vakava, ja kaupungin määriteltiin torstaina olevan koronan leviämisvaiheessa.

PoSan alueella on tavoitteena aloittaa nuorten rokotukset kouluissa ensi viikolla, kertoo ylilääkäri Margit Seppälä.

Lisäksi Kankaanpäässä järjestetään ensi viikolla pop up -rokotuksia, jotka on suunnattu erityisesti 12–15-vuotiaille koululaisille ja nuorille aikuisille.

Pop up -rokotuspisteelle voi tulla ilman ajanvarausta ja siellä annetaan ensimmäinen rokotus. Rokotusta tarjotaan kaikille 12 vuotta täyttäneille PoSan alueen asukkaille sekä Kankaanpäässä opiskeleville ulkokuntalaisille.

Pop up -rokotukset järjestetään torstaina 12.8. ja 19.8. klo 14–19 Juhlatalo Artellissa (Keskuskatu 44, Kankaanpää).

Rokotukseen tulevalla tulee olla mukana Kela-kortti tai henkilöllisyystodistus, myös ajokortti käy.

SK yritti perjantaina tavoitella myös Huittisten ja Euran rokotusjärjestelyistä vastaavia tahoja, mutta heitä ei saatu kiinni.