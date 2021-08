Tyhjää, työllisty, tyydyty tai täytä tyhjää tilaa –kirpputoreilla on monta ilmettä

Kirpputoreja löytyy Merikarvialta joka lähtöön. Ilmenee monta eri syytä, mistä oma kirpputori saa kipinänsä. Oma haasteensa on saada asiakkaat astumaan yksityiskotien ovesta – markkinoida pitää.

Tavaraa alkaa olla monessa kotitaloudessa varastot täynnä. Ja tavaraahan kertyy, jos varastotilaa on. Entä sitten, kun muutto syystä tai toisesta on edessä? Kirpputorin pitäminen on yksi ja varsin luova vaihtoehto eliminoida varastoja. Kirpparien vakiokävijät osaavat arvostaa aarreaittojensa persoonallista ilmettä ja valmiiksi lajiteltua tavaraa.