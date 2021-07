Muutokset astuvat voimaan lauantaina.

Valtioneuvosto on muuttanut asetusta, jolla rajoitetaan ravitsemisliikkeiden toimintaa koronaepidemian vuoksi. Asetus tulee voimaan ensi lauantaina. Muutoksesta kertoo sosiaali- ja terveysministeriö tiedotteessaan.

Ravintoloiden aukioloaikaa ja anniskeluaikaa rajoitetaan kiihtymisvaiheen mukaisesti Kainuun, Kanta-Hämeen, Keski-Suomen, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Satakunnan maakunnissa.

Aikaisemmin asetetut kiihtymisvaiheen rajoitukset ovat edelleen voimassa Kymenlaakson, Pirkanmaan, Päijät-Hämeen, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen maakunnissa.

Ravitsemisliikkeiden anniskelu on sallittu kello 7–24 ja ravitsemisliikkeet saavat olla avoinna kello 5–1.

Ravintolassa, jossa alkoholin anniskelu on päätoimiala, sisätiloissa käytössä on puolet asiakaspaikoista. Muissa ravintoloissa sisätiloissa on käytössä 75 prosenttia asiakaspaikoista. Jokaisella asiakkaalla pitää edelleen sisätiloissa olla oma istumapaikka pöydän tai muun tason ääressä. Asiakaspaikkojen määrää ei ole rajoitettu ulkoterasseilla.

Yleiset hygienia- ja etäisyydenpitovelvoitteet ovat voimassa perustasolla ja kiihtymisvaiheen alueilla.

Poikkeukset rajoituksiin säilyvät ennallaan

Asetuksessa säädetyt rajoitukset eivät koske henkilöstöravintoloita eivätkä noutoruuan myymistä asiakkaille.

Aukioloaikoja koskevat rajoitukset eivät koske Suomen ja ulkomaiden välillä tai ulkomailla kulkevassa vesi- tai ilma-aluksessa eivätkä polttonesteiden jakeluaseman yhteydessä toimivia ravitsemisliikkeitä.

Alueellista epidemiatilannetta tarkastellaan uudelleen ensi viikon kuluessa ja rajoituksia muutetaan alueiden epidemiatilanteen mukaisesti.