Porin prikaatissa kolme uutta koronatapausta

Tällä hetkellä koronatartuntoja on 19:lla Porin prikaatin varusmiehellä.

Porin prikaatissa on todettu uusia koronatapauksia, yksi Säkylässä ja kaksi VMP-jaksolla, eli vapaalla muusta palveluksesta olevalla varusmiehellä. Vapaalla muusta palveluksesta -jakso on otettu koronatilanteen myötä käyttöön osana varusmiesten palveluksen järjestelyjä ja se on osa varusmiesten lomajaksoa.

Tapaukset ovat tuoreimmat, joista prikaati on kertonut maanantaina julkaistun tiedotteen päivityksessä.

Porin prikaatin varusmiehillä on heinäkuun aikana todettu koronavirustartuntatapauksia yhteensä 24, joista kahdeksan on ollut Säkylässä palvelusjaksolla olevilla varusmiehillä ja 16 VMP-jaksolla olevilla varusmiehillä. Säkylän varuskunnan karanteenissa oli keskiviikkona 28. heinäkuuta yhteensä noin 65 varusmiestä.

Porin prikaatin everstiluutnantin Ari-Pekka Väänäsen mukaan tartuntoja pyritään ehkäisemään pitämällä terveet varusmiehet erillään oireilevista, ja hajauttamalla koulutusta joukkoyksiköittäin sekä varusmiesosastoittain.

– Sotilaskoti ja kuntotalo on varattu vain terveiden varusmiesten käyttöön varusmiesyksiköiden omilla vuoroilla, Väänänen kertoo.

Väänäsen mukaan palveluksessa myös käytetään aina kasvomaskeja, käsihygieniasta huolehditaan korostetusti ja turvavälejä pidetään aina kun mahdollista.

Varuskuntiin palaavilta ei vaadita koronatestiä. Palveluksessa olevat ilmoittavat oireistaan, jolloin heidät sekä altistuneet testataan ja asetetaan karanteeniin. Varuskunnan karanteeniin määrätyiltä otetaan useampi testi ennen karanteenin purkautumista.

– Tietenkään kipeänä ei varusmiesten toivota palaavan varuskuntaan, vaan heidät ohjeistetaan ilmoittamaan omaan joukkoyksikköönsä, mikäli oireet tai kunto estävät paluun varuskuntaan. Vain joukkoyksikön kautta voi saada luvan on olla palaamatta lomilta, Väänänen kertoo.

Porin prikaati järjestää karanteenissa oleville korvaavaa koulutusta, ja lisäksi koulutettavien on suoritettava tietyt koulutussuoritteet rästisuorituksina tervehdyttyään.

Väänäsen mukaan kokonaisuutena koulutus ja harjoitukset kyetään tartunnoista huolimatta toteuttamaan sopeutetusti ja suunnitellusti, kuten on tehty vuoden 2020 maaliskuusta alkaen.