Vanhan Rauman ja myös muiden maailmanperintökohteiden suojaamisesta selvitysvelvoite Suomen valtiolle.

Kanalin kauppakeskuksella on lainvoimainen rakennuslupa. Havainnekuva lupakäsittelyaineistosta alkuvuodelta 2020.

Unescon maailmanperintökeskus sekä kansainvälinen arkeologian ja museoalan asiantuntijajärjestö Icomos ovat antaneet varsin kovasanaisen arvion Rauman Kanalinrannan kauppakeskushankkeesta.

Arvioinnissaan ne jopa suosittavat Suomen valtiolle ja Rauman kaupungille jo myönnetyn rakennusluvan väliaikaista jäädyttämistä.

YK:n tiede- ja kulttuurijärjestön Unescon maailmanperintökeskus on lähettänyt Rauman Kanalinrannan kauppakeskuksen suunnittelusta ja vuonna 2019 laaditusta maailmanperintöarvioinnista (Heritage Impact Assessments (HIA)) 12-sivuisen kirjelmän ja muistion. Sen allekirjoittajana on keskuksen johtaja Mechtild Rössler.

Kirjelmässä listataan useita puutteita Vanha Rauma -maailmanperinnön arvoinnista ja vaikutusselvityksestä, ja moititaan sen laatimisjärjestystä. HIA-arviointi tehtiin vasta, kun asemakaavoitus ja sen mukainen rakennuslupa oli hyväksyttynä, eikä maailmanperintöarviointia (HIA) käytetty kauppakeskuksen suunnittelun ohjaamisessa.

Maailmanperintökohteiden säilyttämistä hallinnoivat yhteisöt edellyttävät Suomen valtiolta täydentäviä selvityksiä ja arvioita kauppakeskuksen vaikutuksista Vanhaan Raumaan.

Unesco ja Icomos ovat huolissaan maailmanperintöarvojen turvaamisesta, sillä suunniteltu ja jo rakennusluvan saanut kauppakeskus voi merkittävästi vaikuttaa erikoiskauppaan sekä Rauman kaupunkimiljööseen.

Ganal Kehitys Oy:n kiinteistöyhtiöön lukuun suunnittelemaan kauppakeskukseen tulisi 50–60 liiketilaa kahteen kerrokseen sekä kaukoliikenteen linja-autoasema. Rakentaminen on siirtynyt ja aikataulu on avoinna koronapandemian seisautettua markkinat.

Muistiossa esitetään, että koko hanke jäädytettäisiin ja arvioitaisiin uudelleen Vanhan Rauman maailmanperintöarvojen säilymisen näkökulmasta. Unesco painottaa Vanhan Rauman olevan kulttuuriarvoltaan erityinen pohjoismaisen puukaupunkirakentamisen edustaja.

Unescon kritisoi myös sitä, ettei arvioinnissa ole punnittu linja-autoaseman aukion asuinkerrostalorakentamisen ja muiden liike- ja toimistotilojen vaikutuksia. Ne sijoittuvat asemakaavassa asetetulle Vanhan Rauman suojavyöhykkeelle. Lisäselvitysperusteeksi Unesco nostaa myös kaupan rakenteen muutoksen ja siirtymän nettikauppaan.

Vanhan Rauman vaikutusarvioinnin läksynä Unescon maailmanperintökeskus huomauttaa valtiollisen sopimuksen velvoittavuudesta myös muiden Suomen maailmanperintökohteiden turvaamisesta.

Muistiossa vedotaan, että Suomen olisi lainsäädännön uudistuksilla varmistettava kulttuuriperintökohteiden suojelu tehokkaammin ja järjestelmällisesti.

Kanalinrannan kauppakeskuksen rakentaminen on lykkääntynyt ja aikataulu on avoinna. Arkistokuva toukokuulta 2021 Tarvontorin kauppakeskuksen purkamisen loppuvaiheesta.

Kaavan ja luvan peruminen ylivoimaista

Rauman vt. kaupunginjohtaja Tomi Suvanto kertoo saaneensa lomalleen tiedon kaupungille tulleesta Unescon -kauppakeskuskirjelmästä ja alustavan selvityksen sen sisällöstä.

Koska arviointikirjelmä on osoitettu ensisijassa valtiolle, odotellaan seuraavaksi neuvotteluvaihetta opetus- ja kulttuuriministeriön sekä museoviraston kanssa.

– Teemme kyllä lisäselvityksiä tarpeen mukaan, joita nyt on pyydetty, Suvanto toteaa.

Suvannon mielestä lainvoimaisten asemakaavan tai rakennusluvan väliaikainenkin jäädytys ei ole mahdollista.

– Korkein hallinto-oikeus on vahvistanut ne valituskäsittelyjen tuloksena ja niiden yhteydessä on tehty lainmukaiset selvitykset hyväksytysti. Siitä on lähdetty. Asemakaavan ja lupien peruminen voisi johtaa korvauskysymysten esille nostamiseen, Suvanto arvioi.

Kulttuuriasiainneuvos Mirva Mattila opetus- ja kulttuuriministeriöstä kertoo Unescon ja Icomosin kirjelmän odottavan käsittelyä ja neuvotteluja Rauman kaupungin ja maailmanperintöasioita hallinnoivan museoviraston kanssa. Koska kyse on valtiollisesta, kansainvälisestä sopimuksesta, on valtionhallinto käsittelyn vetovastuussa.

– Teemme tarvittavat selvitykset ja toimenpiteet. Tavoitteemme on, että Rauma voi edetä hankkeessaan eteenpäin, ja haetaan ratkaisut, joilla turvataan Vanhan Rauman maailmanperintöarvon säilyminen, Mattila sanoo.