Lomat alkavat monella olemaan loppusuoralla, mutta heinäkuun viimeisinä päivinä ja elokuun alussa on tarjolla edelleen monenlaista ohjelmaa.

Apulanta oli esiintymässä Porisperessä aikaisemmin vuonna 2017. Nyt se on yksi festivaalin pääesiintyjistä.

Musiikki

Porispere 2021

Porisperessa on keitetty jälleen sakea soppa musiikillista monimuotoisuutta. Kirjurinluodon lokkilavan ympäristössä nähdään yhteensä 30 artistia. 30.7. esiintyjinä ovat esimerkiksi Beast in Black, The 69 Eyes ja Popeda. 31.7. irti pääsevät muun muassa Apulanta, Stam1na, Jussi Hakulinen ja Likaiset Legendat sekä Happoradio. 1.8. lavalla ovat JVG ja Sanni.