Vihreät pioneerihankkeet etenevät – Kankaanpää ja Vatajankoski kulkevat tienraivaajina kohti päästöttömän energian aikakautta

Kankaanpäässä on käynnissä monta futuristista hanketta. Hiekka-akkuihin perustuva lämpövarasto, datalämmitetyt uima-altaat ja turvealueelle rakennettava aurinkovoimala ovat kaikki lajinsa ensimmäisiä maailmassa.

Kankaanpää

Kun kriittinen massa ylittyy, vetovoima lisääntyy ja uusia toimijoita saapuu alueelle kuin magneetin kiskomina – siinä optimistinen eikä ollenkaan epärealistinen visio Kankaanpäästä puhtaan energian nollapäästöisenä tienraivaajana.

Kankaanpään kaupunki ja etenkin Vatajankosken Sähkö Oy ovat mukana monissa vihreää energiaa ja kiertotaloutta hyödyntävissä pioneerihankkeissa. Yhdessä nämä näyttävät suuntaa tulevaisuuteen ja kartuttavat kaupungin ympäristöystävällistä mainetta.

Kankaanpään uimahallissa etenee pioneerihanke, jossa altaan vesi lämmitetään suurten prosessorien laskentatyössä vapautuvalla lämmöllä eli datalämmöllä.

Uimahalli on juuri nyt suljettuna, joten on sopiva aika kytkeä datalämpökanavat hallin lämpöputkistoihin. Tätä työtä tehdäänkin nyt, mutta koronasta johtuva globaali komponenttipula hidastaa datalämmityksen käynnistymistä.

– On hämmentävää, kuinka laajalle ongelmat komponenttien saatavuudessa ovat levinneet. Ensin lämmönvaihtimien toimitusajat näyttivät venyvän, ja sitten sähkökeskuksista näytti olevan pula. Onneksi löysimme näihin vaihtoehtoiset ratkaisut, kertoo Vatajankosken Sähkö Oy:n kehitysjohtaja Akseli Reho.

Nyt Ranskasta saapuvat erikoisvalmisteiset laskentayksiköt ovat myöhässä puolijohdepulan takia.

– Tähtäsimme siihen, että datalämmitys olisi käynnissä elokuun alussa. Nyt näyttää siltä, että viimeiset palaset ovat paikallaan elokuun ja syyskuun vaihteessa.

Jos pioneerihanke onnistuu, se voi olla astinlauta toteuttaa vastaavia hankkeita muualle Suomeen ja koko maailmaan.

– Tämä voisi olla itsestäänselvä toteutus kaikkiin suomalaisiin uimahalleihin ja kylpylöihin. Jos se toimii näissä olosuhteissa Suomessa, miksei se toimisi myös japanilaisessa tai kanadalaisessa kylpylässä? Tämä on siemen johonkin isoon.

Kankaanpään uimakoululaiset polskivat pian datalämmöllä lämmitetyssä vedessä.

Jo huhtikuun alussa käynnistyi hukkalämpölaitos, joka ohjaa Knauf Oy:n kipsilevytehtaassa syntyvän, aiemmin taivaan tuuliin hävinneen lämpöenergian kaukolämpöverkkoon.

Hukkalämpölaitos on toiminut niin kuin pitääkin pieniä kipuja lukuun ottamatta.

– Toisesta lämpöakusta luukku hieman vuoti juuri kun se oli saatu täytettyä. Löytyi onneksi tekniikka, jolla vuoto saatiin paikattua ilman isompaa ongelmaa, mainitsee Vatajankosken Sähkö Oy:n toimitusjohtaja Pekka Passi.

Hukkalämpölaitoksen merkitys puhtaan energian tuottamisessa on ollut suuri.

– Toukokuun puolivälistä asti kaikki Kankaanpään kaukolämpö on tullut päästöttömästi hukkalämpölaitoksesta. Toivomus ja oletus on päästä syyskuun lopulle niin, ettei CHP-voimalaitostamme tarvitse käynnistää.

Huhtikuun alussa käynnistetty hukkalämpölaitos on toiminut moitteettomasti.

Jos uima-altaiden lämmittäminen datalämmöllä on pioneerihanke maailmassa, sitä on myös hiekka-akkuihin perustuva lämpövarasto.

Tamperelaisyritys Polar Night Energy on patentoinut menetelmän, jossa ylijäämäsähköä varastoidaan hiekkaan. Vatajankosken Sähkö pääsi toukokuussa sopimukseen yrityksen kanssa teknologiaan pohjautuvan lämpösäiliön rakentamisesta.

– Perustussuunnittelua on tehty ja todettu, että säiliön alle täytyy jonkin verran paaluja laittaa. Säiliön jalustan pitäisi olla elokuun loppuun mennessä valmis, ja itse säiliö putkistoineen valmistuu jo heinä-elokuun vaihteessa, Passi kertoo.

Jos kaikki sujuu suunnitelmien mukaan, asennustyöt käynnistyvät syyskuun alussa voimalaitoksen tontilla.

Oletus on, että hiekka-akku saadaan käyttöön lokakuun alussa. Sitten datalämpöpalvelimet jauhavat laskennassa syntyvää hukkalämpöään akkuun. Palvelimia on paikalla jo kymmenen, ja tulossa on kymmeniä lisää.

Passi nostaa esiin juuri varmistuneen sopimuksen, joka kertoo liike-elämässä lisääntyvästä vastuullisuudesta.

– Eurooppalainen suurpankki vuokraa meiltä muutaman palvelimen omaan käyttöönsä. He siis siirtävät laskentaansa Euroopasta Kankaanpäähän sen takia, että laskenta on täällä vihreää.

Eivät ne käynnissä olevat pioneerihankkeet tähän lopu. Ranskalainen Neoen Renewables on rakentamassa Pansian kupeeseen yli 50 hehtaarin aurinkopaneelipuistoa. Jos lupa-asiat etenevät odotetun suotuisasti, tästä tulee maailman ensimmäinen entiselle turvetuotantoalueelle rakennettu aurinkovoimala.

Aurinkovoimalassa tuotettu energia tulee siirtymään Vatajankosken sähköaseman kautta loppukäyttäjälle.

– Olemme jättäneet Neoenille tarjouksen liittymisjohdosta, joka kuljettaisi energian Pansialta sähköasemallemme. Meillä on hyvät keskusteluyhteydet heidän suuntaansa ja autamme heitä tarvittaessa kontaktoimaan täkäläisiä toimijoita, Passi kertoo.

Honkajoen Kirkkokallion energiapuistosta tuli kuntaliitoksen myötä osa Kankaanpäätä. Kun alue kuuluu nyt Kankaanpäähän, myös Vatajankosken rooli siellä voisi kasvaa.

– Meillä on Kirkkokalliossa merkittävä asema, mutta se voisi olla vielä merkittävämpi. Haluaisimme olla siellä kaikkien energiavirtojen hämähäkki, joka ottaa energioita talteen, jalostaa niitä ja myy taas eteenpäin.

Neoen on rakentamassa Pansian kupeeseen suurta aurinkovoimalaa. Saman yhtiön aurinkovoimala Ranskan Cestasissa levittäytyy yli tuhannen hehtaarin alueelle.

Rehon esittämässä visiossa Kankaanpäähän voisi sijoittua lähitulevaisuudessa kokonaan uusi Knaufin kokoinen yhtiö.

– Tällainen toimija voisi myydä meille hukkalämpönsä, mikä olisi iso imagoetu. Sijoittumispäätöksen kannalta tämä mahdollisuus voisi olla oleellinen vetovoimatekijä – etenkin sellaisilla toimialoilla, joilla ympäristötietoisuus asiakkaiden keskuudessa on suurta, Reho pohtii.

– Kaikki nämä hankkeet ovat pieniä palasia siihen yhtälöön, joka lisää päästöjä tuottavan voimalan käynnistämisen kynnystä. Äärimmäinen haave on löytää palasia niin, että jonain päivänä voimme julistaa kaiken sähkön tulevan päästöttömästi uusista, nerokkaista menetelmistä.

Passi ja Reho eivät näe mitään syytä sille, etteikö Kankaanpää voisi olla kansainvälisesti tunnettu puhtaan energian ja kiertotalouden keskus, Vatajankosken Sähkö lippulaivanaan.

Maine ei riipu ainoastaan pioneeriteoista vaan siitä, miten ja kuinka laajalle tarina niistä kerrotaan.

– Yhteistyökumppanimme Polar Night Energy teki hiekka-akkumenetelmästään myös kansainvälisen tiedotteen ja jakeli sitä eri puolille maailmaa. Ainakin BBC otti heihin yhteyttä, Passi mainitsee.