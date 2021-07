Iltalehti: Laura Huhtasaaren isä on kuollut

Europarlamentaarikko Laura Huhtasaaren isä on kuollut.

Kokemäki

Porilaisen europarlamentaarikko Laura Huhtasaaren isä Esa Huhtasaari on kuollut, kertoi Iltalehti.

Esa Huhtasaari asui Kokemäellä.

Perussuomalainen poliitikko kirjoitti Facebookissa edesmenneestä isästään Tapani Suonnon Tuhannet haaveet -kappaletta lainaten:

”Olet kaukana täältä, et hengitä enää. Olet perillä siellä, missä kadut on kultaa. On alkanut matka iankaikkinen.”