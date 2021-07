Kirsi Toivainen muutti puolisonsa Lasse Kallioisen kanssa synnyinkotiinsa Kasalaan seitsemän vuotta sitten. Ylikylässä vietetyn ajan jälkeen ympyrä sulkeutui ja nyt hän tuntee olevansa kotona ja osana luontoa.

Toivaisen lempiharrastus talvisin on sukkien kutominen, mutta jo uuden vuoden aikaan alkaa taimiluetteloiden selaaminen ja kasvien tilaaminen tulevaa kesää varten. Yhdessä puolisonsa kanssa hän on ideoinut taiteellisia yksityiskohtia pihapiirin täyteen. Monta kertaa on sattuma tullut avuksi ja ihmeitäkin tontilta on löytynyt.