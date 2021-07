Pitkäjärvellä uusi frisbeegolfrata – ensi kesänä ”pop up -frisbeehulabaloo” täyttää koko Kokemäen

Aki Söderlund uskoo, että Kokemäen Pitkäjärvelle on mahdollista rakentaa ainutlaatuinen frisbeegolfkeskus, joka palvelisi lähialueen harrastajia ja seuroja. Pitkäjärven pop up -radalla haastetta on haettu maaston muodoista. Taustalla olevalta laiturilta on tarkoitus heittää etualan maalikoriin.