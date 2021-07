Vs. kirkkoherra Kimmo Malinen ei vahvista huhuja voimakkaasta homeen hajusta. Tilojen käyttöönotto on kuitenkin sisäilmasta kiinni.

Kokemäen seurakuntakeskuksen peruskorjaus valmistui toukokuussa, mutta rakennuksen käyttöönotto on viivästynyt sisäilman epäpuhtauksien vuoksi. Kokemäen seurakunnan vs. kirkkoherra Kimmo Malinen kertoo, että seurakuntakeskus otetaan käyttöön vasta, kun rakennuksessa on saavutettu vaatimuksiltaan tiukka P1-puhtaustaso. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että pienetkin rakennusaikaiset kuidut pitää poistaa sisäilmasta. Tämän tason saavuttamisessa on ilmennyt ongelmia.