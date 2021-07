Palotutkinnasta vastaavan palomestarin mukaan kuvamateriaalista oli viranomaisille hyötyä esimerkiksi Jämijärven lento-onnettomuuden selvityksessä vuonna 2014. Hän myös muistuttaa, että onnettomuuspaikoilla kuvaaminen uteliaisuuttaan ei ole hyväksyttävää.

Harjavalta

Satakunnan pelastuslaitos on pyytänyt yleisöltä apua viime viikon keskiviikkona Harjavallassa tulipalossa tuhoutuneen Hotelli Hiittenharjun palontutkintaan.

Pelastuslaitos kirjoitti muun muassa Twitterissä kaipaavansa mahdollisia tietoja tai kuvia hotellista juuri ennen paloa tai sen alkuvaiheista.

Palontutkinnasta vastaavan palomestari Toni-Pekka Kuusniemen mukaan pyynnön taustalla on hotellipalon poikkeuksellinen luonne.

– Kuten yleisesti on tiedossa, tulipalo oli poikkeuksellisen nopea tapahtuma, aina itse syttymisestä siihen asti, että kaikki oli täyden palon vaiheessa ja tuhoutunut.

– Meitä kiinnostaa nyt se, miksi tulipalo on edennyt niin nopeasti, ja minkä takia tilanne ei antanut meille paljoakaan armoa tai toimintamahdollisuuksia, hän kertoo.

Kuusniemen mukaan esimerkiksi ennen hotellipalon alkua, sen alkaessa ja sen lähtiessä etenemään otetut kuvat voisivat mahdollisesti auttaa pelastuslaitoksen tutkinnassa.

– Monilla ihmisillä on esimerkiksi ajoneuvoissa tuulilasikameroita, joihin on saattanut tallentua jotakin ympäröiviä teitä ajaessa. Joku on myös saattanut kuvata palon aikaan jotakin ihan muuta, ja taustalle on voinut jäädä jotakin poikkeuksellista, joka voisi kiinnostaa meitä.

Materiaalia hotellipalosta on saatu runsain määrin jo ennen varsinaista pyyntöä. Täyden palon vaiheesta otettuja kuvia pelastuslaitos ei enää tarvitse.

– Hotellin pääoven suunnasta meillä on jo riittävästi materiaalia, mutta hotellin sivustoilta ja takaa otettua materiaalia kaivattaisiin enemmän, Kuusniemi sanoo.

Yhteystiedot Onko sinulla kuvia tai tietoa? Jos sinulla on tietoa, kuvia tai videoita Hotelli Hiittenharjun tulipalosta juuri ennen paloa tai palon alkuvaiheista, ole yhteydessä tutkinnasta vastaavaan palomestariin sähköpostilla osoitteeseen toni-pekka.kuusniemi@satapelastus.fi tai puhelimitse +358447017347. Hiittenharjun hotelli syttyi Harjavallassa viime viikon keskiviikkona noin kello 18. Viranomaiset tutkivat tulipaloa.

Kuvamateriaalista on ollut Kuusniemen mukaan hyötyä viranomaisille esimerkiksi vuonna 2014, jolloin Jämijärvellä tapahtui traaginen lento-onnettomuus.

Laskuvarjohyppääjiä kuljettanut pienkone putosi tuolloin maahan ja kahdeksan ihmistä menetti henkensä. Onnettomuus tallentui sivullisen ottamalle videolle.

Palomestari kuitenkin muistuttaa, että onnettomuuspaikoilla kuvaaminen esimerkiksi ohi ajaessa tai sellaisen kohdalla pysähtyminen silkkaa uteliaisuuttaan ei edelleenkään ole hyväksyttävää.

Sattumalta ja turvallisen välimatkan päässä etäältä havaitun onnettomuuden, kuten tulipalon, kuvaaminen voi kuitenkin olla myöhemmin viranomaisille avuksi. Olennaista on Kuusniemen mukaan se, ettei toiminnalla millään tavalla vaaranneta kenenkään turvallisuutta tai haitata pelastajien työtä.

– Vaarana uteliaisuuttaan kuvaamisessa on tietysti myös se, että materiaalia pistetään someen ja loukataan siten toisen yksityisyyttä, hän huomauttaa.

Pelastustoimen palontutkinnan tavoitteena on vastaavien onnettomuuksien ennaltaehkäisy, mahdollisten tulevien onnettomuuksien vahinkojen vähentäminen ja pelastustoiminnan kehittäminen.

Pelastuslaki velvoittaa tutkimaan kaikki tulipalot.

Palontutkintojen tuloksilla voidaan Kuusniemen mukaan vaikuttaa esimerkiksi rakentamisneuvonnan, palotarkastustoiminnan sekä turvallisuusviestinnän ja -koulutuksen kehittämiseen.