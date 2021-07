Alamäki ilman ylämäkeä – näin näppärästi pyöräilijä pääsee nyt laskemaan Porissa mäkeä joutumatta ensin sotkemaan jyrkkää rinnettä ylös

Alamäkipyöräily on verrattavissa lasketteluun, kuvaa Ruosniemi Town Hill Centerin ratamestari Ken Hakanpää. Suksien sijaan mäkeä lasketaan pyörällä alas. Jokainen voi valita taidoilleen sopivan reitin.

Porin Ruosniemen laskettelurinteeseen rakennetussa alamäkipyöräilykeskus Ruosniemi Town Hill Centerissä on vilskettä keskiviikkoiltapäivällä neljän aikoihin. Pyörät rinnettä ylös kuljettava hiihtohissi on juuri lähtenyt pyörimään. Se on heti kovassa käytössä.