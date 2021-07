Sairastuneella työntekijällä oli voimassa yksi rokotus, mutta hän sairastui siitä huolimatta. Noormarkun akuutti-lyhytaikaisosastolla on laitettu koronavirusinfektion takia karanteeniin yksi rokottamaton henkilö.

Noormarkun akuutti-lyhytaikaisosaston työntekijällä on todettu koronavirusinfektio, kertoo Porin kaupunki tiedotteessaan. Työntekijä on ollut töissä tartuttavuusaikana, mistä on aiheutunut mahdollisia altistumisia.

Altistumiset ovat tapahtuneet 12.–13. heinäkuuta, jolloin kyseinen työntekijä oli töissä. Akuutti-lyhytaikaisosastolla hoidetaan pääosin päivystyksestä tulevia ja Satasairaalasta jatkohoitoon tulleita ikäihmisiä.