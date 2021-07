Alicia Stewart-Colvin ja Anttoni Soini olivat poikansa Elio Soini-Colvinin kanssa ensimmäistä kertaa Pori Jazzin tunnelmassa. Englannista kotoisin oleva Stewart-Colvin on jazzlaulaja, joten hänelle musiikki on entuudestaan hyvinkin tuttua. – On aivan mahtavaa päästä pitkästä aikaa katsomaan musiikkia paikan päällä. Englannissa tällaista mahdollisuutta ei tällä hetkellä koronan takia ole. Poikakin tuntuu tykkäävän musiikista, Espoossa tällä hetkellä asuva Stewart-Colvin sanoo.