Porin maauimalassa koronavirukselle on voinut altistua tiistaina 13. heinäkuuta kello 10–12.

Satakunnan kunnista on kerrottu ainakin 15:stä mahdollisesta korona-altistuksesta tällä tai viime viikolla (5.–17. heinäkuuta).

Katso alla olevasta listasta, missä ja milloin koronavirukselle on voinut altistua.

One for the Road -pubissa Porissa tiistaina 6. heinäkuuta kello 15.30–16.30.

Citymarket Kankaanpäässä perjantaina 9. heinäkuuta kello 17–18.

Ravintola Siilissä Kankaanpäässä perjantain 9. ja lauantain 10. lokakuuta välisenä yönä kello 01–03.

Jämi Areenan terassilla Jämijärvellä lauantaina 10. heinäkuuta kello 15–18 ja

Kankaanpään S-Marketissa lauantaina 10. heinäkuuta kello 17–18.

Rauman Kotipizza-ravintolassa lauantaina 10. ja sunnuntaina 11. heinäkuuta.

Ravintola Shakespearessa Kankaanpäässä lauantain 10. ja sunnuntain 11. heinäkuuta välisenä yönä kello 01 – 03 ja

Ravintola Siilissä Kankaanpäässä lauantain 10. ja sunnuntain 11. heinäkuuta välisenä yönä kello 00–04.

Kankaanpään R-kioskilla sunnuntaina 11. heinäkuuta kello 11.

Kankaanpään Halpahallissa sunnuntaina 11. heinäkuuta kello 15.

Kankaanpään S-Marketissa sunnuntaina 11. heinäkuuta kello 17–18.

Siikaisten K-Marketissa maanantaina 12. heinäkuuta kello 17–18.

Rivieran terassilla Kankaanpäässä maanantaina 12. heinäkuuta kello 20–21.

Panimoravintola Beer Hunter’sin terassilla Porissa maanantaina 12. heinäkuuta kello 22–24.

Porin maauimalassa tiistaina 13. heinäkuuta kello 10–12. Altistua on voinut etenkin lähempänä kello 12:ta miesten suihku- ja saunatiloissa.