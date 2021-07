Satakunnan Osuuskauppa on kasvattanut myyntiään korona-aikana huolimatta koronarajoitusten aiheuttamista hotelli- ja ravintolaliiketoiminnan tappioista.

Satakunnan Osuuskaupan alkuvuoden veroton vähittäismyynti oli tammi-kesäkuussa 195,5 miljoonaa euroa, kertoo Satakunnan osuuskauppa tiedotteessaan. Myynti oli 5,3 prosenttia suurempaa kuin edellisvuonna vastaavaan aikaan.

Tulos selittyy pääosin päivittäistavarakaupan ja ABC-liikennemyymälöiden myynnin kasvulla, joka on ollut korona-aikana voimakasta.

Päivittäistavarakaupan kasvu on paikannut Osuuskaupan koronarajoituksista kärsinyttä hotelli- ja ravintolaliiketoimintaa. Ravintoloiden ohella pahiten pandemiasta on kärsinyt Sokos Hotel Vaakunan myynti.

Satakunnan Osuuskaupan toimitusjohtaja Harri Tuomi kertoo tiedotteessa, että Osuuskaupan hotellien myynti on nyt hyvällä tasolla, kun kotimainen vapaa-ajan matkailu on lisääntynyt ja koronarajoitusten poistuminen on parantanut ravintoloiden tilannetta.

Osuuskauppa kertoo myös jatkaneensa investoimista myymäläuudistuksiin ja uusiin myymäläkokonaisuuksiin.