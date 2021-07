Rauma

Palokunta kävi tiistai-iltana sammuttamassa laavulla betonirenkaassa kärynneet pölkyt Kollassa Kaupin vuorella.

Ketään ei ollut paikalla palokunnan saapuessa.

Päivystävä palomestari Jussi Jalonen muistuttaa, että maasto on nyt rutikuivaa ja voimassa on metsäpalovaroitus. Avotulen teko on kielletty.

Tuulisella säällä palot leviävät erittäin nopeasti.